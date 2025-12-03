“สมจิตต์” เปิดใจถูกผู้ว่าฯ แบงก์ชาติฟ้องหมิ่นฯ ยันทำหน้าที่สื่อด้วยศักดิ์ศรี ไม่ปล่อยให้ความจริงถูกกลบด้วยความกลัวใดๆ

“สมจิตต์” เปิดใจถูกผู้ว่าฯ แบงก์ชาติฟ้องหมิ่นฯ ประกาศยืนหยัดสู้คดี ชี้สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่อำนาจรัฐ แต่คือความกลัวที่ทำให้สื่อไม่กล้าพูดความจริง ย้ำจะทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยศักดิ์ศรี ไม่ปล่อยให้ความจริงถูกกลบด้วยความกลัวจากอำนาจใด ๆ ทั้งสิ้น
วันนี้(3 ธันวาคม 2568 ) น.ส.สมจิตต์ นวเครือสุนทร ผู้สื่อข่าวชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กว่า เมื่อฉันถูกผู้ว่าฯ แบงก์ชาติแจ้งความดำเนินคดี “หมิ่นประมาท”สามทศวรรษในวิชาชีพสื่อมวลชนสอนดิฉันว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่อำนาจรัฐแต่คือ ‘ความกลัว’ ที่ทำให้สื่อไม่กล้าพูดความจริง
วันนี้ ดิฉันเผชิญคดีหมิ่นประมาทจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดิฉันเคารพสิทธิของทุกคนที่จะดำเนินคดี หากเห็นว่าตนเสียหาย เพราะกฎหมายคือกลไกพิสูจน์ความจริงในสังคมประชาธิปไตย
และดิฉันก็พร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยความเชื่อมั่น เชื่อมั่นว่า งานข่าวต้องยืนอยู่บนข้อเท็จจริง เชื่อมั่นว่าการนำเสนอเพื่อประโยชน์สาธารณะคือหัวใจของสื่อ เชื่อมั่นว่าการคุ้มครองแหล่งข่าวคือเส้นแดงที่สื่ออาชีพไม่มีวันข้าม และเชื่อมั่นว่าความสุจริตจะยืนยงกว่าความหวาดกลัวทุกชนิด
บทความทุกชิ้นที่ดิฉันเขียน ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เขียนทุกบรรทัดด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยหลักคิดที่ยึดมั่นเสมอมาว่า ‘สื่อมีหน้าที่ตรวจสอบอำนาจ ไม่ใช่เป็นบริวารของอำนาจ’
คดีนี้จะไม่ทำให้ดิฉันถอย ตรงกันข้าม มันย้ำให้จำว่า อิสระของสื่อคือหนึ่งในเสาหลักของสังคมประชาธิปไตย และตราบใดที่ดิฉันยังอยู่ในวิชาชีพนี้ จะทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยศักดิ์ศรีและไม่ปล่อยให้ความจริงถูกกลบด้วยความกลัว จากอำนาจใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอบคุณทนายเชาว์ มีขวด ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและช่วยว่าความคดีนี้