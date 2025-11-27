ไอดอลรุ่นบุกเบิก "จางอูฮยอก" แพ้คดี! ศาลเชื่อคำให้การลูกน้องเรื่องถูกตบ–ถูกด่าเป็นจริง

ศาลโซลตะวันตกยกฟ้องอดีตพนักงานค่าย จางอูฮยอกแพ้คดีหมิ่นประมาท หลังศาลชี้คำให้การเหยื่อมีน้ำหนักกว่า แม้อัยการยื่นอุทธรณ์คดีจะยังคงเดินหน้าต่อ
อดีตพนักงานรายหนึ่ง ซึ่งเคยออกมาเปิดเผยว่าเธอถูกนักร้องไอดอลรุ่นแรก จางอูฮยอก ทำร้ายร่างกาย ได้รับคำตัดสินว่า พ้นผิด โดยศาลแขวงโซลตะวันตก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังถูกฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทจากการเล่าเหตุการณ์เมื่อเดือนมิถุนายน 2022 คดีนี้ได้จุดกระแสถกเถียงวงกว้างเกี่ยวกับการล่วงละเมิดในที่ทำงานและความเหลื่อมล้ำทางอำนาจในวงการบันเทิงเกาหลีใต้
อดีตพนักงาน ซึ่งระบุชื่อเพียง “A” ให้การว่าเธอถูกสมาชิกวง H.O.T ทำร้ายร่างกายสองครั้ง ได้แก่ ถูกตีศีรษะด้วยมือที่สวมถุงมือระหว่างเดินทางไปทำงานที่จีนในปี 2014 และถูกตีมือที่สถานีโทรทัศน์ในปี 2020 ขณะช่วยจัดการอุปกรณ์ให้ เธอกล่าวว่าถูกด่าทออย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นความกดดันทางจิตใจ และต้องจำยอมอดทนเพียงเพื่อรักษางานไว้
ด้านจางอูฮยอกได้ยื่นฟ้องหมิ่นประมาท พร้อมอ้างว่าเขาเป็นฝ่ายถูกทำร้ายต่างหาก โดยระบุว่า A ตีมือเขาแรงเกินไปขณะช่วยจัดสายไมโครโฟน อย่างไรก็ตาม ศาลไม่รับฟังคำชี้แจงดังกล่าว โดยระบุว่าไม่พบหลักฐานว่าเขาเคยแจ้งอาการเจ็บหรือเข้ารับการรักษาใด ๆ อีกทั้งมองว่าบุคคลที่อยู่ในสถานะเหนือกว่าอย่างจาง มีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะ “ขาดอารมณ์และลงมือกับลูกน้อง” มากกว่าจะเป็นฝ่ายถูกทำร้าย
ศาลยังชี้ว่า คำให้การของ A มีความละเอียด สอดคล้อง และมั่นคงตลอดกระบวนการพิจารณา จึงเชื่อถือได้มากกว่า อย่างไรก็ดี อัยการได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสิน และคดียังคงดำเนินต่อไป