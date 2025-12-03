”เชาว์“ บี้สภาทนายความเปิดชื่อทนายอินฟลูฯ ถูกลบชื่อ-พักใบอนุญาต ชี้ลงดาบแล้วยังปกปิดไม่ช่วยกู้ศรัทธา

”เชาว์“ บี้สภาทนายความ เปิดชื่อทนายอินฟลูเอนเซอร์ถูกลบชื่อ-พักใบอนุญาต ชี้ลงดาบแล้วปิดชื่อไม่ช่วยกู์ศรัทธา
วันที่ 3 ธ.ค.นายเชาว์ มีขวด ทนายความ โพสต์ Facebook Chao Meekhuad เรื่อง ลงดาบทนายอินฟลูไม่พอต้องเปิดชื่อด้วย มีเนื้อหาระบุว่า สภาทนายความมีมติ เอกฉันท์ ลบชื่อ “ทนายความชอบออกสื่อรายหนึ่ง” หลังผลสอบยืนยันว่าประพฤติผิดมรรยาทร้ายแรง และยังมีอีกหนึ่งคนที่ถูกลงโทษ “พักใบอนุญาต 1 ปี” สองคดีนี้สะเทือนวงการทนายอย่างแรง จนสังคมตั้งคำถามตรง ๆ ว่า “สองทนายคือใคร?” เหตุการณ์นี้ทำให้ภาพลักษณ์วิชาชีพเสียหายหนัก เพราะทนายคืออาชีพที่ต้องอาศัยความเชื่อถือเป็นพื้นฐาน แต่วันนี้ ทนายอินฟลูเอนเซอร์บางคนกลับมีอิทธิพลเหนือสภาทนายความในสายตาประชาชน มีผู้ติดตามมากกว่า มีคนเข้าหามากกว่า และใช้สื่อสร้างชื่อเสียงได้รวดเร็วกว่าที่ระบบวิชาชีพจะตรวจสอบทัน เมื่อความนิยมมากกว่า แต่ความรับผิดชอบน้อยกว่า ผลลัพธ์คือความเสียหายทั้งวงการ
”ผมจึงเห็นด้วยที่สภาทนายความต้องลงดาบ และต้องทำให้หนักกว่านี้ด้วยการ เปิดเผยชื่อทั้งสองคนต่อสาธารณะ เพราะยิ่งปล่อยให้เดา ยิ่งบั่นทอนความน่าเชื่อถือของทนายทั้งประเทศ สุดท้ายวิชาชีพที่ทำหน้าที่เพื่อสังคม ต้องให้สังคมตรวจสอบได้ ไม่ใช่ปล่อยให้ “ทนายดังบนสื่อ” ลอยตัวเหนือมาตรฐานวิชาชีพ“ ทนายเชาว์ระบุทิ้งท้าย