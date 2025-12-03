"อิสระของสื่อคือเสาหลักประชาธิปไตย" สมจิตต์ยืนยันทำงานบนข้อเท็จจริง หลังถูกผู้ว่าฯ แบงก์ชาติแจ้งความ

สื่อสารมวลชนมากประสบการณ์ "สมจิตต์ นวเครือสุนทร" ออกมาประกาศจุดยืนอย่างหนักแน่น หลังตนเองถูกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาท โดยเธอยืนยันว่างานของสื่อตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์สาธารณะ และเชื่อมั่นว่าความสุจริตจะอยู่ยงกว่าความหวาดกลัว พร้อมประกาศจะไม่ยอมถอยจากการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ
วันนี้ (3 ธ.ค.) "สมจิตต์ นวเครือสุนทร" สื่อสารมวลชนมากประสบการณ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังตนเองกำลังเผชิญกับคดีหมิ่นประมาท ที่ถูกฟ้องร้องโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเจ้าตัวได้ระบุข้อความประกาศจุดยืนของสื่อมวลชนที่ยืนยันความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในข้อเท็จจริง และความกล้าหาญในการตรวจสอบอำนาจ แม้จะต้องเผชิญหน้ากับคดีฟ้องร้องก็ตาม โดยมีใจความว่า
"เมื่อฉันถูกผู้ว่าฯ แบงก์ชาติแจ้งความดำเนินคดี “หมิ่นประมาท”
สามทศวรรษในวิชาชีพสื่อมวลชนสอนดิฉันว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่อำนาจรัฐ แต่คือ ‘ความกลัว’ ที่ทำให้สื่อไม่กล้าพูดความจริง
วันนี้ดิฉันเผชิญคดีหมิ่นประมาทจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดิฉันเคารพสิทธิของทุกคนที่จะดำเนินคดีหากเห็นว่าตนเสียหาย เพราะกฎหมายคือกลไกพิสูจน์ความจริงในสังคมประชาธิปไตย
และดิฉันก็พร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยความเชื่อมั่นว่างานข่าวต้องยืนอยู่บนข้อเท็จจริง เชื่อมั่นว่าการนำเสนอเพื่อประโยชน์สาธารณะคือหัวใจของสื่อ เชื่อมั่นว่าการคุ้มครองแหล่งข่าวคือเส้นแดงที่สื่ออาชีพไม่มีวันข้าม และเชื่อมั่นว่าความสุจริตจะยืนยงกว่าความหวาดกลัวทุกชนิด
บทความทุกชิ้นที่ดิฉันเขียนตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เขียนทุกบรรทัดด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยหลักคิดที่ยึดมั่นเสมอมาว่า ‘สื่อมีหน้าที่ตรวจสอบอำนาจ ไม่ใช่เป็นบริวารของอำนาจ’
คดีนี้จะไม่ทำให้ดิฉันถอย ตรงกันข้าม มันย้ำให้จำว่าอิสระของสื่อคือหนึ่งในเสาหลักของสังคมประชาธิปไตย และตราบใดที่ดิฉันยังอยู่ในวิชาชีพนี้จะทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยศักดิ์ศรี และไม่ปล่อยให้ความจริงถูกกลบด้วยความกลัวจากอำนาจใดๆ ทั้งสิ้น
ขอบคุณทนายเชาว์ มีขวด ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและช่วยว่าความคดีนี้"