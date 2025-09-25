"บิ๊กเล็ก" เมินคำพูด "ลุงป้อม" - ยันตามข้อเท็จจริงบ้านหนองจานเป็นของไทย แผนอพยพออกยังไม่คืบ เขมรโยนกันไปมา

‘พล.อ.ณัฐพล’ ไม่ขอพูดถึงคำพูด ‘พล.อ.ประวิตร’ เคยบอกบ้านหนองจานเป็นของกัมพูชา แต่ตนยืนยันตามข้อเท็จจริงปัจจุบันว่าเป็นเขตอธิปไตยไทย ชี้อยู่ใต้เส้นแดงชัดเจน แจงแผนอพยพเขมรออกจะคุยกันในที่ประชุม RBC แต่ไม่คืบหน้า ยังโยนกันไปมากับ GBC
เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 25 ก.ย. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี โฆษกกระทรวงมหาดไทย ประเทศกัมพูชา ได้อ้างคลิปเสียงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เคยพูดถึงพื้นที่บ้านหนองจาน ว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชา ซึ่งทำให้ประชาชนกัมพูชาหลงเชื่อ โดยเรื่องดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอย่างไร ว่า เรื่องพื้นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นอธิปไตยของไทย ซึ่งเป็นไปตามที่กองกำลังบูรพาได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ มีเขตเส้นแดนและเส้นน้ำเงิน ซึ่งล่าสุดเราก็รอการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ครั้งล่าสุดนี้ว่าเส้นแดง-น้ำเงิน ตรงไหนกันแน่
พล.อ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า ซึ่งการประชุมเจบีซีครั้งที่แล้วตนได้คุยกับฝั่งกัมพูชา ว่าใต้เส้นแดงเป็นเขตอธิปไตยของไทย เราสนใจเพียงใต้เส้นแดง ซึ่งตนก็คุยกับทางกัมพูชาด้วยเหตุและผล การที่จะเอารถแทรกเตอร์ไปดัน 200 ครอบครัวของฝั่งกัมพูชานั้น เราต้องคำนึงถึงด้านมนุษยธรรม เพราะเราทำตามขั้นตอนคือต้องจับกุมก่อนตามกฎหมายไทย โดยเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
พล.อ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเราก็รับฟังฝ่ายกัมพูชา ด้านกัมพูชาก็เข้าใจว่าไม่สามารถอพยพได้ทันที แต่ตนก็บอกไปว่าให้เสนอแผนมาว่าจะทำอย่างไร ทางผู้ว่าจังหวัดสระแก้วได้ไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยในครั้งที่แล้ว และได้ไปทวงแผน จนได้รับคำตอบมาว่ายังไม่ได้รับแผนมาจากรัฐบาล และให้ไปประชุมในวงประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (อาร์บีซี) ซึ่งอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าโยนกันไปโยนกันมา
”ตอนที่ผมไปประชุมจีบีซี ก็โยนมาให้เป็นการพูดคุยระดับอาร์บีซี พอประชุมอาร์บีซีก็โยนไปให้ไปรับนโยบายจากรัฐบาล ซึ่งจริง ๆ แล้วการที่เป็นรัฐบาล คนที่มาประชุมจะได้รับอำนาจในการตกลงใจอะไรได้บ้าง ซึ่งผมก็เข้าใจในระบบกัมพูชา ซึ่งการประชุมผ่านไปหลายวันแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้า จริง ๆ แล้วการประชุมหลังจากเสร็จสิ้น 1-2 วัน ก็น่าจะทราบผลแล้ว แต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ก็ยังไม่ได้รับนโยบายมาจากรัฐบาลกัมพูชา“ พล.อ.ณัฐพล กล่าว
เมื่อถามย้ำว่ากรณี พล.อ.ประวิตร ที่เคยพูดว่าบริเวณจุดบ้านหนองจานที่มีการก่อม็อบอยู่ในขณะนี้และไม่ยอมถอยไป เป็นเพราะทางกัมพูชาคิดว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของเขาเหมือนตามที่ พล.อ.ประวิตร เคยให้สัมภาษณ์ใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ตนไม่ขอพูดถึง พล.อ.ประวิตร ตนพูดตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ย้ำว่าใต้เส้นแดงคือของไทย ซึ่งเราก็ต้องรักษาอธิปไตยของเรา เราคิดถึงประชาชนคนไทยของเราเป็นลำดับแรก เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นอธิปไตยของไทย คนไทยต้องมีที่ทำกิน เราต้องทำตามกฎหมายของไทย ตนแค่ฟังเหตุผลของฝั่งกัมพูชาเท่านั้นเอง