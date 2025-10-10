กกล.บูรพา-ตชด.12 พาชาวบ้านหนองจานยืนยันที่ดินทำกินชายแดน 4 แปลง

ฉก.12 กองกำลังบูรพา ประสานกำลัง ตชด.นำชาวบ้านหนองจานยืนยันสิทธิ์ที่ดิน 4 แปลงบริเวณชายแดน เพื่อเข้าไปเก็บเกี่ยวพืชผลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัย ไร้ทุ่นระเบิด ชี้ชัดเป็นพื้นที่ไทย 100%
วันที่ 9 ต.ค.เฟซบุ๊กเพจ สวท.สระแก้ว” โพสต์ข้อความว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ต.ค.68 หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 , กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จัดชุดรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวน 2 ชุด เข้าปฏิบัติการคุ้มครองและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่ทางการเกษตร
ซึ่งปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 4 แปลง ในบริเวณชายแดน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถเข้าเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญคืออย่างปลอดภัย โดยชุดเจ้าหน้าที่ได้สรุปผลการตรวจสอบพื้นที่ทั้ง 4 แปลง ดังนี้
1. พื้นที่การเกษตรทั้งหมด อยู่ในฝั่งประเทศไทย และไม่ล้ำเกิน "เส้นแดง" (เส้นเขตแดนที่กำหนด) ทำให้เกษตรกรสามารถทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. ไม่มีการตรวจพบวัตถุระเบิด หรือ ทุ่นระเบิดใด ๆ ในพื้นที่ที่เข้าตรวจสอบ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในการเข้าเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
การปฏิบัติการของ ฉก.12 และ ตชด.ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำภารกิจในการดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างอุ่นใจ