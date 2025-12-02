จ่อประกาศ "ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" รอบสถานศึกษา/หอพักฯ ฉบับใหม่ ให้อำนาจ "กรมควบคุมโรค" หลังยกเลิก ข้อ 6 คําสั่งหน.คสช.

จ่อประกาศกําหนดสถานที่/บริเวณ "ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" รอบสถานศึกษาฉบับใหม่ ให้อำนาจ "อธิบดีกรมควบคุมโรค" หลัง ยกเลิก ข้อ 6 คําสั่งหัวหน้าคสช. 22/2558 เผยฉบับใหม่ ข้อห้ามเทียบเท่า คำสั่ง หน.คสช.เดิม ควบคุมห้ามขาย ในสถานที่/บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา รวมถึง "หอพักบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" คาดประกาศใช้หลังเปิดรับฟังความคิดเห็น
วันนี้ (2 ธ.ค.2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้เห็นชอบ ร่างประกาศฯ กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. ....
หลังจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกร่างประกาศฯ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯแล้ว
ล่าสุดเข้าสู่ขั้นตอนการร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า เป็นการปรับปรุงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568
ตามประกาศ ยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เฉพาะข้อ 6 เนื่องจากมาตรการดังกล่าว มีกําหนดไว้ในมาตรา 27 (8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เรียบร้อยแล้ว โดยมีการออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการ ยกเลิกข้อ 6 แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ประกอบกับ มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจออกกฎหมายจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรี ผู้รักษาการตามกฎหมาย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติแก้ไขเป็นอํานาจของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568
โดยประกาศฉบับนี้ จะให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558
"ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ตามแนวทางที่ "อธิบดีกรมควบคุมโรค" ประกาศกําหนด
สำหรับประเด็นคําถามที่รับฟังความคิดเห็น ระบุว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกําหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
"ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกําหนดให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ประกาศกําหนดแนวทาง ดําเนินการตามร่างประกาศฉบับนี้"
และ ท่านมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับประกาศฉบับนี้หรือไม่ อย่างไร
สำหรับ อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557 ออกคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ตาม ข้อ 6 ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเด็ดขาดและเคร่งครัดรวมทั้งให้มีอำนาจในการสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวทันที
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตำรวจ และพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ ตามวรรคสองด้วย
ในกรณีเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานประกอบการซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวด้วย ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก.