“โสภณ” ยันปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทันก่อนปีใหม่

“รองนายกฯ โสภณ” ยันปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเวลา 14.00-17.00 น. เสร็จทันก่อนปีใหม่ ขอให้ผู้ประกอบการสบายใจได้
เวลา 9.35 น. วันที่ 2 ธ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยมีมติให้ปลดล็อกเวลาจำหน่าย ช่วงเวลา 14.00-17.00 น. ว่าขณะนี้กระบวนการรับฟังความเห็นที่กำหนดกรอบระยะเวลา 15 วันเสร็จสิ้นแล้ว จึงเชื่อว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ทันก่อนช่วงปีใหม่ ซึ่งขอให้ผู้ประกอบการสบายใจได้
เมื่อถามว่าขณะนี้เกิดความเข้าใจผิดว่าสามารถขายได้ทุกร้านจะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจอย่างไร นายโสภณ กล่าวว่า ร้านที่จะขายได้และเป็นร้านที่จดทะเบียนจะสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 14.00 - 17.00 น. ส่วนการนั่งดื่มสามารถทำได้จนถึง 01.00 น. ขณะที่ร้านขายของชำจะขายได้กรณีที่จดทะเบียนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงจะเข้าข่ายการปลดล็อคเวลานี้