นี่ขู่มั้ย!?เผย ตร. แต่งเต็มยศ-จอดรถตราโล่ติดเครื่องหน้าร้านทำธุระ พอขอดับเครื่องกลับเปิดไมค์ประกาศจากนี้ห้ามจอดล้ำเส้นขาวทั้งสาย

นครสวรรค์ – เผยนาทีตำรวจจราจรนครสวรรค์ แต่งเต็มยศ-จอดกระบะตราโล่ติดเครื่องทำธุระหน้าร้านของชำที่มีผู้ป่วยโรคไตอยู่ด้วย พอถูกขอให้ดับเครื่องยนต์กลับเกิดการโต้เถียง บอกเป็นที่สาธารณะ ก่อนเปิดไมค์ประกาศ.. “จากนี้ห้ามจอดหมด รถที่จอดขยับด้วย” ก่อนรอง ผกก.จร.พาขอโทษ แต่คู่กรณียังกลัวโดนกลั่นแกล้ง
เกิดกระแสดรามาคลิปเหตุการณ์ตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ ขับรถกระบะตราโล่มาจอดหน้าร้านขายของชำเพื่อทำธุระส่วนตัว นัยว่าไปซื้อผัดไทยร้านฝั่งตรงข้ามถนน แม่ค้าร้านดังกล่าวได้ขอให้เจ้าหน้าที่ดับเครื่องยนต์ เนื่องจากควันรถลอยเข้ามาภายในบ้านและมีผู้ป่วยโรคไตพักอยู่ แต่ตำรวจกลับไม่ดับเครื่อง พร้อมอ้างว่าเป็นถนนสาธารณะ จนเกิดการโต้เถียงกันขึ้น
ระหว่างการถกเถียง ตำรวจรายนี้ได้พูดว่า “ถ้าเอาอย่างนี้ ต่อไปก็ห้ามจอดล้ำเส้นขาวเลยก็แล้วกัน” ก่อนจะยกไมค์ประกาศผ่านลำโพงรถทันทีว่า “ต่อไปห้ามจอดกันหมด รถที่จอดอยู่ขยับรถด้วย” สร้างความตกใจแก่ประชาชนและผู้ค้าบริเวณนั้น โดยแม่ค้ารู้สึกว่าตนเองถูกข่มขู่และหวั่นเกรงว่าจะถูกกลั่นแกล้งในอนาคต
คืนที่ผ่านมา(21 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร้านขายของชำที่เกิดเรื่อง ตั้งอยู่บริเวณหลังวัดพรหมจริยาวาส เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ พบเจ้าของร้านคือ นางสาวสนทนา อายุ 44 ปี เล่าว่า เพียงแค่ขอให้ดับเครื่องยนต์เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยในบ้าน แต่กลับถูกต่อว่าจนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ เธอยืนยันว่าไม่รู้จักตำรวจรายนี้มาก่อน ทราบเพียงว่ามียศร้อยตำรวจเอกเท่านั้น
“แม้หลังเกิดเรื่อง จะมีรอง ผกก.จราจร ในฐานะหัวหน้า-ผู้บังคับบัญชา เดินทางมาพร้อมกับตำรวจคู่กรณี เข้ามากล่าวขอโทษที่ร้านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ตนก็ยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่ดี จึงขอความเป็นธรรมผ่านสื่อ พร้อมฝากให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบด้วย” นางสาวสนทนา ระบุ
ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่าตำรวจนายดังกล่าวจอดรถเพื่อซื้อผัดไทยจากร้านข้างเคียง และในระหว่างรอจึงเกิดเหตุการณ์ขึ้น ขณะเดียวกันหลังจากคลิปวงจรปิดถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ถึงพฤติกรรมผู้ที่ถือกฎหมายอยู่ในมือ
ล่าสุดมีรายงานว่า พล.ต.ต.นเรวิช สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เตรียมเดินทางไปขอโทษเจ้าของร้านและครอบครัวในวันนี้(22 พ.ย.)ด้วย