ตำรวจนครสวรรค์โต้เดือดแม่ค้าหลังถูกขอให้ดับเครื่องรถ ก่อนประกาศลำโพงห้ามจอดทั้งแถบ

แม่ค้าร้านชำเผยถูกตำรวจโต้กลับหลังแค่ขอให้ดับเครื่องรถ ก่อนเจ้าหน้าที่ประกาศลำโพงห้ามจอดทั้งเส้น ทำชาวบ้านรู้สึกเหมือนถูกกดดัน ล่าสุด ตรวจสอบ.คู่กรณีเขาขอโทษแล้ว แต่ยังรู้สึกไม่สบายใจ
เกิดเหตุปะทะคารมระหว่างตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ กับแม่ค้าร้านขายของชำ บริเวณถนนชุมชนวัดพรมจริยาวาส เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยเมื่อวันที่ 21 พ.ย. เพจ “เจ๊มอย” ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า 4 นาที เผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถมาจอดหน้าร้านเพื่อทำธุระ แต่แม่ค้าขอความร่วมมือให้ “ช่วยดับเครื่อง” เพราะกลัวควันรถเข้าบ้าน
อย่างไรก็ตาม ตำรวจกลับไม่พอใจและโต้เถียง ก่อนพูดว่า “ถ้าเอาอย่างนี้ ต่อไปก็ห้ามจอดล้ำเลยก็แล้วกัน” จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยกไมค์ประกาศผ่านลำโพงทันทีว่า “ต่อไปห้ามจอดกันหมด รถที่จอดอยู่ขยับรถด้วย”
ด้านแม่ค้ารู้สึกเหมือนถูกข่มขู่ และอยากให้ตำรวจเข้าใจบริบทของคนในพื้นที่ พร้อมเรียกร้องให้ช่วยกันดูแลความเป็นอยู่ของชุมชน ไม่ใช่สร้างความอึดอัดให้ประชาชน
อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมว่า รอง ผกก.จราจร สภา.เมืองนครสวรรค์ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา เดินทางมาพร้อมกับตำรวจคู่กรณี เข้ามากล่าวขอโทษที่ร้านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
แต่ทางเจ้าของร้านก็ยังคงรู้สึกหวาดกลัวอยู่ จึงขอความเป็นธรรมผ่านสื่อ พร้อมฝากให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบพฤติกรรมด้วย