รวบสาวเมียนมารับจ้างขายยา สอบประวัติพบไม่ได้รับอนุญาตทำงาน ยึดของกลางยาลักลอบนำเข้าจากอินเดีย

รวบสาวเมียนมา รับจ้างขายยาแผนปัจจุบัน ในร้านขายของชำ ย่านยานนาวา ตรวจสอบประวัติ พบเป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ยึดของกลางยา Pudin Hara Pearls ลักลอบนำเข้าจากอินเดีย
วันที่ 22 ต.ค. พ.ต.อ.มิลิน เพียรช่าง ผกก.1 บก.ทท.1 พร้อม พ.ต.ท.ขวัญพล เพ็งเดือน สวญ.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 พ.ต.ท.ขจรศักดิ์ ยุ่นประยงค์ สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 และ ร.ต.ท.ถาวร พุฒทอง รอง สวป.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 นำกำลังจับกุม น.ส.นิลา อายุ 30 ปี สัญชาติเมียนมา พร้อมของกลางยาขับลมในกระเพาะอาหาร จากประเทศอินเดีย ยี่ห้อ Pudin Hara Pearls จำนวน 23 แผง รวม 230 เม็ด โดยจับกุมตัวได้ที่ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ชื่อ Mumta Groceries Store แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีพลเมืองดีได้แจ้งข้อมูลกับตำรวจท่องเที่ยวว่า พบหญิงต่างชาติ เข้าไปรับจ้างขายสินค้า และยาแผนปัจจุบัน ภายในร้าน Mumta Groceries Store ท้องที่ สน.บางโพงพาง เมื่อเดินทางไปตรวจสอบ พบ น.ส.นิลา นั่งขายของอยู่ในร้านจริง แต่ไม่มีเอกสารการขออนุญาตเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทย และเอกสารการขออนุญาตทำงาน ส่วนยาขับลมในกระเพาะอาหาร จากประเทศอินเดีย ยี่ห้อ Pudin Hara Pearls จำนวน 23 แผง ยี่ยึดได้ รวม 230 เม็ด ยอมรับว่า จะแบ่งขายให้ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ในราคาแผงละ 8 บาท โดยไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายยาแผงปัจจุบัน
เบื้องต้นจึงควบคุมตัว น.ส.นิลา พร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางโพงพาง แจ้งข้อกล่าวหา เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและพักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและพักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนเจ้าของร้านจะติดตามตัวมาสอบปากคำเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.