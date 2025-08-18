กฤษฎีกา แจงเหตุผล สมควรยกเลิก 9 คำสั่ง "หน.คสช." ในความรับผิดชอบของ "ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ"

กฤษฎีกา แจงความเห็น ยกเลิกคำสั่ง "หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ" ในความรับผิดชอบของ "ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ" 9 ฉบับ ตามที่ "สำนักงาน ปปท." เสนอ เน้นกรณี "นายกฯ" ออกคำสั่งให้ บุคคลผู้มีรายชื่อตามคำสั่ง หน.คสช. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้กลับไปปฏิบัติราชการในอัตราและตำแหน่งเดิม
วันนี้ (18 ส.ค. 2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เวียนมติ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 9 ฉบับ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๒. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๔. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๕. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๕๙ เรื่อง การดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๖. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๒/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๗. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๘. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๙. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่าคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 9 ฉบับดังกล่าว เป็นคำสั่งที่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางบริหารที่สามารถยกเลิกได้ โดยมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งหากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เห็นสมควรยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกคำสั่งดังกล่าวต่อไปได้
สำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรี จะมีคำสั่งให้ บุคคลผู้มีรายชื่อตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้กลับไปปฏิบัติราชการในอัตราและตำแหน่งเดิมหรืออัตราและตำแหน่งที่หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอาศัยอำนาจตามบัญชีห้าท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๙/๒๕๖๒ ตาม ๑. วรรคหก นั้น
"เห็นว่า นายกรัฐมนตรี สามารถอาศัยอำนาจดังกล่าวแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือให้บุคคลดังกล่าวกลับไปปฏิบัติราชการในอัตราและตำแหน่งเดิม หรืออัตราและตำแหน่งที่หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ พิจารณาตามความเหมาะสม"
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานนั้น ๆ กำหนดไว้ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย.