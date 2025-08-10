รัฐบาลเชิญชวนร่วมงานวันแม่แห่งชาติทั่วประเทศ เลื่อนประชุมครม.เป็นอังคาร 19 ส.ค. หน้า

รัฐบาล ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2568 โดยส่วนราชการและ หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ เลื่อนประชุมครม.อังคารนี้ เป็นอังคาร 19 สิงหาคม
วันนี้ (10ส.ค.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2568 รัฐบาลได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง และพร้อมขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 12 สิงหาคมนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แจ้ง "งด" การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยจะไปดำเนินการประชุม ครั้งต่อไปจะเป็นวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2568