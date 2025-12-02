อ.ต.ก. ดันสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง โชว์ศักยภาพผลไม้ไทยกลางสุวรรณภูมิ ดึง Soft Power สู่ตลาดโลก

อ.ต.ก. ผนึกเอเชีย เอรา วัน โชว์ศักยภาพ “สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง” กลางสุวรรณภูมิ เปิดเวทีผลักดันผลไม้–อาหารไทยสู่ตลาดโลก สร้างโอกาสใหม่ให้เกษตรกร หนุนเศรษฐกิจเกษตรเติบโตยั่งยืน
เมื่อวันที่ 24-26 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรไทย สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง ณ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ท่าอากาศยานกลางสนามบินสุวรรณภูมิ งาน“Thailand’s Oriental Agricultures and Authentic Thai Cuisine” “สินค้าเกษตรเมืองร้อนและอาหารไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” ภายใต้ โครงการส่งเสริมเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงในประเทศ ซึ่งเป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก และเป็นหลักในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพของไทยไปยังต่างประเทศต่างๆ โดยใช้พลังของ “ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)” และ สินค้าการเกษตรไทย “สินค้าดีเมืองร้อน” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งคุณภาพ มาตรฐานและรสชาติ พร้อมต่อยอดจาก “รากไทย” สู่ “เวทีโลก” ผ่านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Economy Model
ทั้งนี้ ภายในงานได้รับผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ในการจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจากประเทศไทย ครอบคลุมทั้งผลผลิตสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ ขนุน ลำไย ส้มโอ มะพร้าว ทุเรียน กล้วยสับปะรด มังคุด เงาะ และมะละกอ ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่ผ่านการคัดสรรจากกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้านการผลิตและการส่งออก โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และยังมีกิจกรรมต่างได้แก่ การสาธิตการปอกผลไม้โชว์ การทำอาหารเมนู ส้มตำ ม้าฮ่อ ซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาทานยาก ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวขนุนและยังมีการแสดงโขน และผีตาโขนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับชมศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกด้วย
นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไทยและประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตรไทยให้ผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยได้รับรู้ถึงรสชาติของผลไม้ไทย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดให้แก่เกษตรกรไทย และสนับสนุนเศรษฐกิจเกษตรของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป