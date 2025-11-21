อ.ต.ก. ผนึก รฟท.–เอเชีย เอรา วัน เปิดงาน “สินค้าเกษตรเมืองร้อน–อาหารไทยสู่โลก” ดันซอฟต์พาวเวอร์เกษตรไทยสู่ตลาดพรีเมียม

อ.ต.ก. จับมือ รฟท.–เอเชีย เอรา วัน ดันสินค้าเกษตรเมืองร้อนสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก ชูซอฟต์พาวเวอร์อาหาร–ผลไม้ไทย พร้อมมาตรฐานสากล เสริมภาพลักษณ์เกษตรสู่ตลาดพรีเมียม คาดช่วยเปิดโอกาสส่งออก ขยายช่องทางจำหน่าย สร้างรายได้ระยะยาว
นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก.ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ รฟท. และ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรไทย สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง “Thailand’s Oriental Agricultures and authentic Thai cuisine” “สินค้าเกษตรเมืองร้อนและอาหารไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” ภายใต้ โครงการส่งเสริมเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงในประเทศ ซึ่งเป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลกโครงการส่งเสริมเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพของไทยไปยังต่างประเทศต่างๆ โดยใช้พลังของ “ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)” และ สินค้าการเกษตรไทย “สินค้าดีเมืองร้อน” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งคุณภาพ มาตรฐาน และรสชาติ พร้อมต่อยอดจาก “รากไทย” สู่ “เวทีโลก” ผ่านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Economy Model
โครงการฯ มีแกนหลัก 3 มิติ ได้แก่ 1.Green Growth เน้นมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค 2.Creative Growth ยกระดับด้วยนวัตกรรม การออกแบบ และอัตลักษณ์ไทย และ 3.Global Growth ผลักดันสินค้าเกษตรไทยขยายสู่ตลาดพรีเมียมทั่วโลก
นายปณิธานกล่าวว่า งานนี้ถือเป็นเวทีโรดโชว์เชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้สินค้าเกษตรไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และช่วยเพิ่มรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรไทยในระยะยาว โดยภายในงานมีนิทรรศการสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจากทั่วประเทศ ทั้งผลสดและแปรรูป เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ ขนุน ลำไย ส้มโอ มะพร้าว ทุเรียน กล้วย ลองกอง แตงโม สับปะรด มังคุด เงาะ สละ และมะละกอ ซึ่งคัดสรรจากกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้านการผลิต–ส่งออกตามมาตรฐานสากล พร้อมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย สาธิตทำอาหารไทย และแจกชิมให้นักท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย
การจัดงานครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไทย และทำให้ผู้มาเยือนสัมผัสรสชาติผลไม้ไทยตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางถึงประเทศโดยงานจัดขึ้นวันที่ 24–26 พ.ย. 2568 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สุวรรณภูมิ เดินทางได้สะดวกจากทั้ง 7 สถานี และสามารถใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” ได้ โดยคาดว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศจะให้ความสนใจและเสริมสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดให้แก่เกษตรกรไทย และสนับสนุนเศรษฐกิจเกษตรของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว