บลจ.วรรณแนะจังหวะดีช้อนหุ้นโลกเดือนกันยา ชี้เฟดลดดอกเบี้ยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง-ตราสารหนี้

บลจ.วรรณ ชี้ แนวโน้มเฟดลดดอกเบี้ยส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง และจากสถิติเดือน ก.ย. หุ้นโลกปรับฐานหนุนโอกาสสะสมกองทุนตลาดต่างประเทศ แนะลงทุน ONE-ELITE11 เน้นจับเทรนด์ตลาดหุ้นขาขึ้น พร้อมกลยุทธ์จัดพอร์ตระยะยาวผ่าน ONE-UGG ONE-ULTRAPLUS และ ONE-FFI กระจายโอกาสลงทุนและสร้างสมดุลให้พอร์ต
นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นโลกได้แรงหนุนสำคัญหลังนาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวในงานประชุม Jackson Hole Symposium เมื่อปลายเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา โดยส่งสัญญาณว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะลดดอกเบี้ย0.25% สู่ระดับ 4.00-4.25% ในการประชุม 16-17 ก.ย. นี้ โดยตลาดเพิ่มโอกาสการลดดอกเบี้ยของ Fed เป็นกว่า 90% ในเดือน ก.ย. สอดคล้องกับมุมมองบลจ.วรรณ ที่มองว่า แนวโน้มดอกเบี้ยขาลงของ Fed จะกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกสำคัญแก่สินทรัพย์เสี่ยงและตราสารหนี้ ในช่วงที่เหลือของปี 2025 เนื่องจากต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มลดลงต่อไป
“มองโอกาสเข้าลงทุนเมื่อตลาดหุ้นเผชิญความผันผวนระยะสั้นจากหลายปัจจัย ได้แก่ 1) พัฒนาการของการประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าในสหรัฐฯ ต่อประเทศคู่ค้า 2) ความขัดแย้งในยุโรประหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ หลังทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถเจรจาสงบศึกได้ 3) ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรง ได้แก่ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) สหรัฐฯ เดือน ก.ค. ที่เพิ่มขึ้น 7.3 หมื่นตำแหน่งน้อยกว่าคาด และมีการปรับตัวเลขเดือนก่อนหน้าลงอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อน การจ้างงานสหรัฐฯเริ่มชะลอตัว และเงินเฟ้อทั่วโลกเดือน ก.ค. ที่ยังทรงตัวในระดับสูง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงระยะสั้นจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดย บลจ.วรรณ พบว่าสถิติการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นโลกในเดือนกันยายน ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นโลกจะมีโอกาสย่อตัวเฉลี่ยประมาณ -2.45% จึงมองเป็นโอกาสเข้าสะสมกองทุนหุ้นพื้นฐานดี พร้อมกระจายการลงทุนด้วยกองทุนตราสารหนี้สหรัฐฯ” นายพจน์กล่าว
จากปัจจัยดังกล่าว บลจ. วรรณ แนะนำกองทุนที่ใช้ปัจจัย Momentum เพื่อจับเทรนด์ตลาดหุ้นขาขึ้น ได้แก่ กองทุนเปิด วรรณ อีลีท 11 (ONE-ELITE11) ลักษณะกองทุนแบบ Passive ลงทุนตรงในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบดัชนี Bloomberg Global Industry Elite 55 หุ้นระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ มีความสามารถทำกำไรแข็งแกร่ง รวม 55 หลักทรัพย์ จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก อีกทั้งตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (พ.ค. 68) ผลตอบแทนเฉลี่ยราว7-8% กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการจับจังหวะตลาด และเพิ่มโอกาสทำกำไรระยะสั้นถึงกลาง
ในส่วนของการลงทุนระยะยาว แนะนำ กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG) กองทุนหุ้นเติบโตทั่วโลก ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund กองทุนชั้นนำจากสหราชอาณาจักร บริหารการลงทุนแบบ Active ลงทุนกระจุกตัว (High Conviction) ในหุ้นพื้นฐานดีหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี สื่อสาร กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย
อย่างไรก็ดี เนื่องจากความผันผวนยังเป็นปัจจัยกดดันเป็นระยะๆ ดังนั้น บลจ.วรรณ ยังคงแนะนำกลยุทธ์ Asset Allocation โดยแนะนำกองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม พลัส ฟันด์ (ONE-ULTRAPLUS) กองทุนผสม ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางเลือกทั่วโลก มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแล ไม่ต้องจับจังหวะตลาด ช่วยลดความผันผวนจากการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน พร้อมรับสิทธิประโยชน์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันเพิ่ม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงปานกลาง ต้องการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆ
สำหรับการกระจายการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ เพื่อสร้างสมดุลให้พอร์ต บลจ. วรรณ ชูกองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ (ONE-FFI) ลงทุนตรงในตราสารหนี้คุณภาพดี เน้นลงทุนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasury) อายุไม่เกิน 1 ปี สภาพคล่องที่สูง รับผลตอบแทน Carry Yield สูง โอกาสผิดนัดชำระหนี้ต่ำ พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน (Unhedged)