บลจ.วรรณ มองจังหวะดีหุ้นโลกย่อตัว ชูลงทุนกอง ONE-UGERMF เพิ่มโอกาสทำกำไรระยะยาวพร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีช่วงปลายปี

บลจ.วรรณ ชี้ ตลาดไตรมาส 4 ผันผวน มองจังหวะย่อตัวระยะสั้นเป็นโอกาสลงทุนระยะยาวฝ่านกองทุนหุ้นต่างประเทศ พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี แนะลงทุน ONE-UGERMF เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า ไตรมาส 4/2568 โดยภาพรวมยังอยู่ในระดับที่ดีและอยู่ในเกณฑ์ผ่อนคลาย ทั้งนี้ ตลาดหุ้นโลกยังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวนจากปัจจัยความไม่แน่นอนหลายประการ เช่น ทิศทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งภูมิศาสตร์ และเงินเฟ้อ ซึ่งมีโอกาสปรับฐานระยะสั้น เนื่องจากตลาดหุ้นหลายตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนมูลค่าตึงตัว ทำให้ความเสี่ยงถูกเทขายทำกำไร รวมทั้ง ได้สะท้อนภาพบวกการลดดอกเบี้ยไปพอสมควรแล้ว ซึ่งการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ และญี่ปุ่น รวมทั้ง การประกาศงบการเงินบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3/2025 จะเป็นสิ่งที่ตลาดให้ความสนใจ และจะส่งผลต่อการประเมินภาวะเศรษฐกิจและทิศทางตลาดการเงินในช่วงที่เหลือของปี
“ในกรณีที่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมีการย่อตัว สามารถใช้จังหวะนี้ในการเพิ่มสัดส่วน การลงทุนสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีระยะยาว แนะนำสะสมหุ้นเติบโตที่แข็งแกร่ง พื้นฐานดี ได้แก่ สหรัฐฯ จีน อินเดีย ที่มีศักยภาพในการเติบโต หรือ สินทรัพย์ปลอดภัย และ กองทุนผสม ที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆทั่วโลก เพื่อลดความผันผวนจากการลงทุน ทั้งนี้ในช่วงปลายปีบลจ.วรรณมองเป็นโอกาสลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีได้ แม้ว่าจะมีความผันผวนเกิดขึ้นเป็นระยะๆ โดยเชื่อว่า การย่อตัวของหุ้นจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นเท่านั้นและมองเป็นโอกาสการลงทุนในระยะยาว” นายพจน์กล่าว
ดังนั้น ในช่วงปลายปี บลจ.วรรณแนะนำกองทุนภายใต้การบริหาร กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (ONE-UGERMF) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของ NAV โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่า 80%ของ NAV โดยพอร์ตปัจจัย ONE-UGERMF มีการลงทุนกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (สกุลเงินดอลลาร์) สัดส่วนราว 70% และลงทุนใน Baillie Gifford Long Term Global Growth(สกุลเงินปอนด์) สัดส่วนราว 30%
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 19.91% ต่อปี ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 24.73% และ 9 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ที่ 15.30% นับว่า ยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจาก Fund of Funds ของกองทุน ONE-UGERMF มีการกระจายการลงทุนในหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ทั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโต มีโอกาสได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าจำกัด ซึ่งทำให้เชื่อว่าจะสามารถก้าวผ่านความผันผวนในระยะสั้น และสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนใน ONE-UGERMF รวมถึงกองภาษีอื่นภายใต้การบริหารของบลจ.วรรรณ มีสิทธิได้รับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายมูลค่าสูงสุด 0.2% โดยเริ่มต้น 1 หมื่นบาท (เศษของ 1 หมื่นบาทไม่นับ) รับหน่วยลงทุนกองทุน 1AM-DAILY-RA โดยผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน ONE-UGERMF จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30%ของรายได้พึงประเมิน และสูงสุดต้องไม่เกิน 500,000 บาท