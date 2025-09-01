กสิกรฯจับมือพันธมิตร-ยกระดับบัตรเดบิตวีซ่าแตะจ่าย MRT-คาดมูลค่าธุรกรรมโต9เท่า

กสิกรฯจับมือรฟม.+บริษัท ทางด่วน-BEM และวีซ่า เชื่อมต่อระบบการรับชำระเงินขนส่งสาธารณะผ่านบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทย ให้สามารถแตะจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทุกสาย รวมทั้งครอบคลุมการชำระเงินระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ทั้งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทางด่วน รถโดยสารประจำทาง ขสมก. และยังใช้แตะจ่ายที่สถานีบริการน้ำมันได้อีกด้วย โดยตั้งเป้าปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทยในหมวดขนส่งสาธารณะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแตะจ่ายที่สถานีรถไฟฟ้า MRT คาดว่าจะเติบโตกว่า 9 เท่า
ดร.เกษชญง สกาวรัตนานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และวีซ่า เพื่อพัฒนาเชื่อมต่อระบบการรับชำระเงินขนส่งสาธารณะผ่านบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ต้องเดินทางด้วยความเร่งรีบ ให้ได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการเดินทางมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาเติมเงินหรือซื้อเหรียญโดยสาร ไม่ต้องพกเงินสดหรือบัตรหลายใบ เพียงแค่ใช้บัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยใบเดียวก็สามารถแตะจ่ายค่าโดยสารขนส่งสาธารณะได้ครอบคลุม ทั้งระบบรถไฟฟ้า MRT ทุกสาย ได้แก่ สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีเหลือง และสายสีชมพู รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทางด่วน รถโดยสารประจำทาง ขสมก. รวมทั้งใช้แตะจ่ายได้ที่สถานีบริการน้ำมันได้ ด้วยเทคโนโลยี EMV Contactless ที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการชำระเงิน
"จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า การชำระเงินผ่านบัตรส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 62% ของมูลค่าการชำระเงินด้วยบัตรพลาสติกทั้งหมด โดยปัจจุบันบัตรเดบิตกสิกรไทยมีสัดส่วนมูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตร (Volume Market Share) กว่า 50% ของตลาด ซึ่งหลังจากการเชื่อมต่อการรับชำระเงินขนส่งสาธารณะผ่านบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทย คาดว่าจะทำให้ปริมาณการใช้จ่ายผ่านหมวดขนส่งสาธารณะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแตะจ่ายที่สถานีรถไฟฟ้า MRT คาดว่าจะเติบโตกว่า 9 เท่า"
นางสาวนพร อิงคตานุวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด วีซ่า ประเทศไทย กล่าวว่า วีซ่ามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาระบบการชำระเงินที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางในชีวิตประจำวันของคนเมือง การแตะจ่ายผ่านบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยบนระบบขนส่งสาธารณะ ไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของวีซ่าในฐานะผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัล ที่มุ่งมั่นในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศ และช่วยผลักดันการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเป็นรูปธรรม