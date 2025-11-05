เริ่ม 8 พ.ย. 68 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ใช้บัตร EMV จ่ายค่าโดยสารได้แล้ว เพิ่มทางเลือกเดินทาง

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดใช้บัตร EMV เริ่มตั้งแต่ 8 พ.ย. 68 เพิ่มทางเลือกการชำระค่าโดยสารนอกจากเหรียญโดยสารและบัตร Smart Pass ผู้โดยสาร สะดวก และปลอดภัย
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เข้าร่วมงานเปิดตัวระบบบัตรโดยสาร EMV Contactless ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดโดย บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (AERA 1) ผู้ให้บริการเดินรถ ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสันโดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้
ภายในงานมีการเปิดตัวระบบบัตรโดยสาร EMV Contactless ในการชำระค่าโดยสาร โดยระบบดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกสถานีของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
การนำระบบบัตรโดยสาร EMV Contactless มาใช้ ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ให้สามารถชำระค่าโดยสารได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น จากเดิมที่รองรับเฉพาะเหรียญโดยสารและบัตรโดยสาร Smart Pass โดยผู้โดยสารสามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์ Contactless แตะเพื่อผ่านประตูโดยสารได้ทันที
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า การเปิดให้บริการระบบบัตรโดยสาร EMV Contactless ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีการชำระค่าโดยสารในระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการและส่งเสริมการใช้ระบบรางในชีวิตประจำวันของประชาชนให้สะดวกและทันสมัยมากยิ่งขึ้น