บอร์ดรฟท.รับทราบร่างแก้ไขสัญญา”ไฮสปีด” หลัง’อัยการ’ตรวจแล้วมีความเห็น 18 ประเด็น “ซี.พี.เร่งชี้แจงเอง

บอร์ดรฟท.รับทราบ ร่างแก้ไขสัญญา”ไฮสปีด” หลังอัยการฯ’ ตรวจเสร็จพร้อมมีความเห็น 18 ประเด็น ซึ่ง ซี.พี.ขอทำหนังสือชี้แจงตรง เบื้องต้นยันไม่กระทบหลักการ คาดรายงาน EEC ทราบสัปดาห์หน้า
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ครั้งที่ 13/2568 วันที่ 21 ส.ค.2568 รับทราบผลการตรวจพิจารณาร่างแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) ระยะทาง 220 กม. วงเงิน 224,544 ล้านบาท ที่มีบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (ซี.พี.) เป็นผู้รับสัมปทานระยะเวลา 50 ปี ของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว หลังจากที่ รฟท.ได้ส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจพิจารณาตั้งแต่เดือน เม.ย. 2568 ที่ผ่านมา และมีการส่งร่างสัญญากลับมาที่รฟท.เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีข้อสังเกตในการ แก้ไขสัญญาร่วมลงทุนศ ประมาณ 18 หัวข้อ ซึ่งได้ให้ ทาง บจ.เอเชีย เอรา วัน ในฐานะเอกชนคู่สัญญา ทำคำชี้แจงทั้ง 18 ประเด็น ร่วมกัน
โดยประเด็นที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีข้อสังเกต เช่น เกณฑ์การดำเนินโครงการ ซี.พี.มีคำชี้แจงว่า ในการดำเนินโครงการได้พยายามทำในกรอบที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.หรืออีอีซี) อนุมัติไว้ ซึ่ง ซี.พี.ได้ส่งคำชี้แจงมาถึง รฟท.แล้ว
โดยรวม ทางอัยการฯไม่ได้ติดใจอะไรในการแก้ไขสัญญา แค่มีคำแนะนำว่าการกระทำบางอย่างมันจะเกินกรอบหลักการการแก้ไขสัญญาหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ นว่วนของซี.พี.ได้ทำการชี้แจงมาที่ รฟท.แล้วว่า ไม่เกินหลักการสัญญา ส่วนกรณีที่อัยการฯต้องการให้วางแบงก์การันตีกับจ่ายค่าใช้สิทธิ์แอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์ (ARL) ให้เร็วขึ้นนั้น ยังไม่มีความเห็นอะไร ต้องรอคำชี้แจงของซี.พี. ประกอบกับทาง EEC ก็เห็นชอบในหลักการของการแบ่งจ่ายค่าใช้สิทธิ์ไปแล้ว ซึ่ง ในคำชี้แจงของซี.พี.ไม่ได้โต้แย้งไปเสียทั้งหมด แต่เป็นการอธิบายขยายความด้วย
นายอนันต์กล่าวกล่าวว่า หลังจากซี.พี.ทำคำชี้แจงมาครบถ้วนแล้ว จะนัดประชุมอีกรอบหนึ่ง เพื่อประมวลข้อมูลอีกครั้ง โดย รฟท.จะพิจารณาประเด็นและข้อมูลต่างๆก่อน คาดว่าเดือน ก.ย.นี้น่าจะได้ข้อสรุป ส่วนจะต้องส่งคำขี้แจงบองซี.พี.ให้สำนักงานอัยการสูงสุดอีกหรือไม่ กำลังพิจารณากันอยู่ อย่างไรก็ตาม รฟท.ได้กำชับซี.พี.ไปแล้วว่า จะไม่รับคำชี้แจงในประเด็นที่เลยกรอบเวลาไปแล้ว โดยเฉพาะหลักการแก้ไขสัญญา
ส่วนร่างแก้ไขสัญญาจะต้องปรับปรุงอีกหรือไม่ นายอนันต์ตอบว่า ยังตอบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการหารือกับ ซี.พี. เพื่อดูว่าอะไรที่จบแล้ว ไม่ต้องหารือสำนักงานอัยการสูงสุด ก็จะได้จบไป หลังจากนั้นจะส่งไปที่ EEC ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อรายงานให้ทราบก่อน แล้วจึงไปต่อที่คณะกรรมการกำกับสัญญา ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ด EEC) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ส่วนจะเมื่อไหร่ ยังไม่สามารถตอบได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า คำแนะนำจากสำนักงานอัยการสูงสุด จำเป็นต้องปฏิบัติตามทุกข้อหรือไม่ นายอนันต์กล่าวว่า ขอหารือท่านอัยการฯก่อน เพราะก็ได้ข้อความาแล้วว่า ข้อสังเกตทุกอันต้องดำเนินการทุกข้อ ส่วนหลังจากซี.พี.ชี้แจงแล้วยังต้องหารืออัยการฯอีกหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของคำชี้แจง
เมื่อถามถึงกรณีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะความเป็นรัฐมนตรีวันที่ 29 ส.ค.นี้ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง จะกระทบโครงการหรือไม่ นายอนันต์ตอบว่า โครงการนี้ มีขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนอยู่แล้ว