ครม.รับทราบผลการเดินทางเข้าร่วมงาน China International Agricultural Trade Fair ถกปมเกษตร

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.รับทราบผลการเดินทางเข้าร่วมงาน China International Agricultural Trade Fair ครั้งที่ 22 ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน "ธรรมนัส" นำถกเรื่องเกษตรฯ
วันนี้ (18พ.ย.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางเข้าร่วมงาน China International Agricultural Trade Fair ครั้งที่ 22 ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) เสนอ ดังนี้
1. จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยต่อเนื่อง 12 ปี ติดต่อกัน โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 การค้าระหว่างไทย - จีน มีมูลค่ากว่า 96,254 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,080,128 ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 28.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สินค้าเกษตรไทยที่ส่งออกไปจีน เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด และยางพารา
2. รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารของ กษ. ได้เดินทางเข้าร่วมงาน CATF ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2568 ณ นครเทียนจิน จีน ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น
2.1 การกล่าวสุนทรพจนในงาน CATF ครั้งที่ 22 และเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ Thai Pavilion ซึ่งภายในงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้นำผลไม้ไทยคุณภาพ มาจัดแสดง เช่น ทุเรียน มะม่วงน้ำดอกไม้ มะพร้าว ส้มโอ ผลไม้อบแห้ง และสินค้าเกษตรแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์จากยางพารา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย ได้เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อโดยตรงทั้งในรูปแบบการทำการค้าระหว่างธุรกิจทำกับธุรกิจด้วยกัน (B2B) และรูปแบบธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการระหว่างเจ้าของธุรกิจกับผู้บริโภครายบุคคล (B2C) เพื่อผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก
2.2 การจับคู่ธุรกิจ โดย กยท. ได้มีการหารือเพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนของจีนในการส่งเสริมการส่งออกยางพาราไทยไปจีน
3. การเดินทางเข้าร่วมงาน CATF ครั้งที่ 22 ของรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยเอก ธรรมนัสฯ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้ สามารถกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟ้นได้ยิ่งขึ้งขึ้น รวมถึงทำให้ได้รับทราบข้อมูลแนวโน้มของตลาดและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงภายในงานดังกล่าว ซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบการจัดทำนโยบายและแนวทางความร่วมมือในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยที่ส่งออกไปจีน