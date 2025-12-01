กกต.ขยับวันรับสมัครเลือกตั้ง อบต.พื้นที่น้ำท่วมใต้เป็น 8–12 ธ.ค.เผยทั้งประเทศเหลือ 4,985 แห่งหลังยกฐานะเป็นเทศบาล ต้องแบ่งเขตใหม่

กกต.ขยับกำหนดรับสมัครเลือกตั้งอบต.พื้นที่น้ำท่วมภาคใต้เป็น 8–12 ธ.ค. หลังอุทกภัยกระทบหลายจังหวัด เผยทั่วประเทศเหลือ อบต.4,985 แห่ง เหตุยกฐานะเป็นเทศบาล ต้องแบ่งเขตใหม่ใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน
วันนี้(1 ธ.ค.)ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. กล่าวถึงกรณีการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวันแรก ว่า เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้มีการปรับกำหนดเงื่อนไขการเปิดรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งอบต. ประกอบด้วยในพื้นที่จ.สตูล ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ยะลา จากวันที่ 1-5 ธ.ค. เป็น8-12 ธ.ค. ซึ่งในจ.ยะลา จะแบ่งเป็น 2 ส่วน รับสมัครในวันที่ 1-5 ธ.ค. มีทั้งสิ้น 44 แห่ง และเปิดรับสมัคร 8-12 ธ.ค. 3 แห่ง ทั้งนี้การเลือกตั้งนายก และสมาชิกอบต. จะมีขึ้นในวันที่ 11 ม.ค.2569 พร้อมกัน
สำหรับข้อมูลอบต.ในปัจจุบันทั่วประเทศมี 4,985 แห่ง จากเดิม 5,290 แห่ง เหตุผลที่จำนวนลดลงเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีการยกฐานะของอบต. ขึ้นเป็นเทศบาล ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดการเลือกตั้งอบต.ที่ครบวาระลงได้ จึงต้องเข้าสู่กระบวนการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ จากเดิมอาจจะมี 10 เขต ถ้ายกฐานะเป็นเทศบาลตำบล จะเป็น 8-12 เขต และเทศบาลเมืองก็จะเป็น 3 เขต โดยจะต้องใช้ระยะเวลาในการแบ่งเขตอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งจะต้องมีการประกาศให้ประชาชนทราบ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อส่งให้กกต.พิจารณาประกาศเขตเลือกตั้ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากนั้นกระบวนการในการเลือกตั้ง อบต.ที่ยกฐานะเป็นเทศบาลก็จะเริ่มนับหนึ่ง โดยจะต้องบวกเวลาในการเลือกตั้งไป 45 วัน คาดว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งในช่วงต้นเดือนเม.ย.นี้