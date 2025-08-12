“อนุทิน” ไม่ปิดโอกาสยกมืองบ 69 ต้องฟัง สส. ย้ำรอบคอบเหตุขณะโหวตวาระ 1 ภท.มีส่วนเสนอแต่ต้น

หัวหน้า ภท. รับไม่ปิดโอกาสโหวตเห็นชอบงบ 69 ชี้ ต้องฟังเสียงและมติ สส. ย้ำต้องรอบคอบ เพราะขณะโหวต วาระ 1 พรรคภูมิใจไทย ก็มีส่วนร่วมในการเสนอแต่ต้น เพราะเป็นอดีตพรรคร่วมรัฐบาล
วันนี้ (12 ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล สส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยก่อนการประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย ว่า วันนี้จะมีการพูดคุยหารือถึงเรื่องของการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม พื้นที่เขต 7 จังหวัดเชียงราย ในที่ประชุม รวมถึงท่าทีของพรรคภูมิใจไทยในการลงมติต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ว่าเป็นอย่างไร โดยต้องดูให้รอบคอบ เพราะพรรคภูมิใจไทยเองก็มีส่วนร่วมในการนำเสนองบประมาณครั้งนี้ เพราะในการโหวตครั้งที่ 1 พรรคภูมิใจไทยก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาล และการลงมติเห็นชอบครั้งนี้เราต้องยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่ ค้านตะบันทุกเรื่อง โดยในการเป็นฝ่ายค้านก็ต้องดูท่าทีของพรรคฝ่ายค้าน
เมื่อถามว่า จะมีแนวโน้มในการโหวตเห็นด้วยกับงบประมาณพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2569 หรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องฟังเสียงของ สส. เพราะ สส. ส่วนใหญ่ก็มีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณ ร่วมเป็นกรรมาธิการ อย่างที่ตนบอกไปว่าขณะที่มีการพิจารณาวาระที่ 1 ขณะนั้นเราก็เป็นพรรครัฐบาลจึงต้องฟังความคิดเห็นของ สส. เพราะพรรคภูมิใจไทย ต้องใช้ความเห็นและมติของ สส. หากมีความเห็นต่างต้องใช้มติของพรรคเป็นตัวกำหนด