ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งออกร่างประกาศยกระดับมาตรฐานธุรกิจโบรก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดในการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โดยเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดจากการลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นหลักการกำกับดูแลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์มากขึ้นจากมาตรฐานในปัจจุบัน รวมทั้งปรับการรายงานการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมและเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และ ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจากผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้
(1) ยกระดับหลักการประกอบธุรกิจตามหลักการ responsible business เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินธุรกิจโดยยึดตามหลักการดังกล่าวและคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดจากการลงทุนเป็นสำคัญ
(2) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีกระบวนการกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการ responsible business และสอดคล้องกับความคาดหวังของ ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินการในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ค่าธรรมเนียม ความเข้าใจของลูกค้า และการสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ
(3) ปรับปรุงการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ โดยกำหนดลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานต่อ ก.ล.ต. ให้ชัดเจน และปรับการรายงานจากเดิมที่กำหนดให้รายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลง เป็นรายงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและร่างกฎหมายในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1101 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NTY2MkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: hathaiphat@sec.or.th sukritta@sec.or.th หรือ ekarit@sec.or.th จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2568