"จินณ์ตวรรณ"ขอบคุณทุกคะแนนเสียง พร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อชาวขุณหาญ-ภูสิงห์ ทันที

น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคภูมิใจไทย กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชน พร้อมเดินหน้าทำงาน เพื่อชาวขุณหาญ-ภูสิงห์ ทันที