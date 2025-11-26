กกต.ยันยุบสภาเมื่อใดก็พร้อมเลือกตั้ง เตือนผู้สมัคร อบต.แจกของช่วงน้ำท่วม-ปีใหม่เจอร้องเรียน

กกต.ยันพร้อมเลือกตั้งไม่ว่ายุบสภาเมื่อใด เผยเลือกตั้งอบต.11 ม.ค.นี้คาดใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 เตือนน้ำท่วม-เทศกาลปีใหม่แจกของเสี่ยงเจอร้องเรียน
วันนี้ (26 พ.ย.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 ม.ค.2569 ว่า เราตื่นตัวและสื่อสารไปยังพื้นที่ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะทำการเลือกตั้ง รวมทั้งถ้าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ซึ่งก็เป็นชุดความรู้เดียวกัน อีกทั้งปฏิทินงานก็ชัดเจนตามกฏหมายอยู่แล้ว เราเองก็ได้ทำไปตามปกติ จึงมีความพร้อมในทุกๆการเลือกตั้ง
ส่วนทีมีข้อสังเกตว่าจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นจะน้อยกว่าการเลือกตั้งสส.นั้น จริงๆแล้วเลือกตั้งท้องถิ่นมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ65 ก็ยังถือมามากอยู่ แต่เราก็อยากได้จำนวนมากเท่าสส. ซึ่งท้องถิ่นเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด การเลือกตั้งคือการเลือกตัวแทนไปทำงาน จึงอยากให้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งนี้ ส่วนที่ประชาชนไปใช้สิทธิ์ไม่มากพอตามที่เราคาดหวังไว้ก็เป็นโจทย์ให้เรากลับมาศึกษาว่า เกิดจากตัวระบบหรือประชาชนมีภารกิจ แต่สิ่งที่จะทำให้เห็นชัดเจนมากในการเลือกตั้งครั้งนี้คือการรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆ ซึ่งในการเลือกตั้งท้องถิ่นเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
เมื่อถามผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเทศกาล นายแสวง กล่าวว่า ในเรื่องคุณสมบัติคิดว่าผู้ที่จะมาสมัครก็ต้องศึกษารายละเอียดอยู่แล้ว เพราะเราก็เข้มงวดถ้ารู้ ว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแล้วมาสมัครก็จะได้รับโทษ ส่วนการหาเสียงที่ต้องอยู่ในกรอบ อย่างเช่นช่วงเทศกาลที่ต้องมีการแจกของ ถ้าอยู่ในช่วงของการประกาศให้มีการเลือกตั้งก็แจกไม่ได้
เมื่อถามถึงช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่ ที่เตรียมตัวจะสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นต้องระมัดระวังด้วยหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า การแจกของถ้าอยู่ในช่วงประกาศให้มีการเลือกตั้งอย่างไรก็ผิดอยู่แล้ว ซึ่งก็กำลังครบวาระอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าจะแจกของในช่วงเวลาไหนมีคนร้องเรียนแน่ แต่ก็ต้องดูว่าข้อเท็จจริงเกิดขึ้นอย่างไร
เมื่อถามข้อจำกัดของการหาเสียงในช่วง180 วันก่อนครบวาระนายแสวงกล่าวว่า เราได้มีการส่งสัญญาณเตือนไปแล้วกับท้องถิ่นว่าให้ ระมัดระวังและตัวของผู้ที่จะสมัครคงมีการระมัดระวังตัวเองด้วย
ทั้งนี้ นายแสวง ยังกล่าวถึงความพร้อมเลือกตั้งทั่วไปหากรัฐบาลยุบสภาว่า เราพร้อม ถ้าวันพรุ่งนี้ยุบเราก็พร้อม เราไม่รู้ว่าจะวันไหนแต่เราพร้อม พร้อมทุกเงื่อนไขรามถึงการทำประชามติด้วย แต่ต้องเป็นเวลาตามกฎหมาย
เมื่อถามว่าถ้านายกรัฐมนตรียุบสภาในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ เรื่องประชามติจะกระทบหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า คงตอบแทนไม่ได้ เรื่องประชามติก็ยังไม่ทราบ รู้แค่ว่ามีการเซ็น MOA กัน ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ เรารู้แค่ว่าถ้าจะทำรัฐบาลก็แจ้งมาเท่านั้นเอง
นายแสวง กล่าวยังกล่าวถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วไปว่า ถ้ามีการยุบสภาภายในปีนี้ก็จะใช้จำนวนประชากรของปี67 ซึ่งเราเตรียมไว้แล้ว แต่ถ้ายุบหลังปีใหม่ก็ต้องใช้จำนวนประชากรของสิ้นปี68 และต้องแบ่งเขตใหม่ จริงๆ เราเห็นจำนวนประชากร ปี 67 แล้ว ปี68 ก็คงไม่ได้ต่างกันมาก อาจจะมีบางเขตที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่นจังหวัดหนึ่งเพิ่มแล้วอีกจังวั้ดจก็จะไปลดอีกจังหวัดหนึ่ง