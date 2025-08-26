สมุทรสงครามคึกคัก! อดีตนายก อบจ.–รองประธานสภา เปิดตัวชิงเก้าอี้นายก อบต.

สมุทรสงคราม - การเมืองท้องถิ่นเริ่มร้อนแรงก่อนครบวาระ กกต.กำหนดเลือกตั้ง อบต. 11 ม.ค. 69 สมุทรสงครามมี 3 ตัวเก็งอดีตนักการเมืองท้องถิ่น ประกาศพร้อมลงสนาม หวังพัฒนาบ้านเกิดทุกมิติ
การเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงครามเริ่มคึกคัก แม้จะยังไม่ครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ก็ตาม หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้สมาชิกสภา อบต. ทั่วประเทศครบวาระในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และกำหนดจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน โดยคาดว่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569
ล่าสุดพบว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองท้องถิ่นของสมุทรสงครามรวม 3 ราย ประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายก อบต.แล้ว ได้แก่
•นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ อายุ 66 ปี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม ระหว่างปี 2564–2567 ประกาศลงสมัครนายก อบต.บางช้าง อำเภออัมพวา
•นายธนะวิโรจน์ เอกสินธิ์ อายุ 53 ปี รองประธานสภา อบจ.สมุทรสงคราม คนที่ 1 ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเตรียมชิงเก้าอี้นายก อบต.บางแค อำเภออัมพวา
•นางสมจิตต์ เทพกร อายุ 52 ปี รองประธานสภา อบต.แหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม คนที่ 1 ประกาศลงสมัครนายก อบต.แหลมใหญ่ อย่างชัดเจน
ทั้ง 3 รายย้ำเหตุผลการลงสมัครคล้ายกันว่า ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเกษตร การศึกษา การกีฬา การท่องเที่ยว และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับตำบล
กระแสตอบรับหลังการประกาศตัวได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก หลายฝ่ายมองว่าเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในงานท้องถิ่น โดยเฉพาะในระดับจังหวัด การลงสนามครั้งนี้จึงเพิ่มสีสันและทำให้การเลือกตั้งนายก อบต.สมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าจับตามอง เชื่อว่าจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างคึกคัก