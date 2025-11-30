“ลุงป้อม” วางตัวแม่ทัพ พปชร.คุมรายภาคสู้ศึกเลือกตั้ง ส่ง “ธรรมรักษ์” อีสาน “ตรีนุช-บิ๊กณัฐ” กลาง-ตอ. “วัน-ผู้กองมาร์ค” ดู กทม.

“ลุงป้อม” วางตัวแม่ทัพ พปชร.สู้ศึกเลือกตั้ง ส่ง “ธรรมรักษ์” คุมทัพอีสาน “ตรีนุช-บิ๊กณัฐ” นำทัพภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก “สุรเดช-สามารถ” ดูแลเหนือ “นิพันธ์-อนุมัติ” คุมภาคใต้ “วัน-ผู้กองมาร์ค” นำศึกสนาม กทม.
วันนี้ (30 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงนามคำสั่งพรรค พปชร.ที่ 62/2568 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลการเลือกตั้งแต่ละภาค
เพื่อให้การบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐ ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2569 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จตามอุดมการณ์ วัตถุประสงค์ทางการเมืองและนโยบายของพรรค
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 (1)(ข) จึงแต่งตั้งผู้ดูแลการเลือกตั้งแต่ละภาค ดังนี้
ผู้ดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. พล.ต.ยศวัจน์ นิมิตรภานนธ์
3. นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
ผู้ดูแลภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
1. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
2. นายภัครธรณ์ เทียนไชย
3. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ
ผู้ดูแลภาคเหนือ
1. นายสุรเดช ยะสวัสดิ์
2. นายสามารถ แก้วมีชัย
ผู้ดูแลภาคใต้
1. นายนิพันธ์ ศิริธร
2. นายอนุมัติ อาหมัด
ผู้ดูแลกรุงเทพมหานคร
1. นายวัน อยู่บำรุง
2. น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น
3. ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช