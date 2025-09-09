“ทวี-สุธรรม” โผล่ภท.ส่งชื่อ “สันติ ปิยะทัต” นั่ง รมช.โควตาสส.ใต้พปชร. ยังไร้ชื่อโควตา "ลุงป้อม"

“ทวี-สุธรรม” โผล่ พรรค ภท. ส่งชื่อ “สันติ ปิยะทัต” นั่ง รมช.โควตา สส.ใต้ พปชร. แต่ยังไร้รายชื่อโควตาของ "ประวิตร"
วันนี้ (9ก.ย.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย นายทวี สุระบาล สส.ตรัง พร้อมด้วยนายสุธรรม จริตงาม สส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ปรากฏตัวที่ทำการพรรคภูมิใจไทย โดยทวี เปิดเผยว่า ตนได้นำรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ ในสัดส่วนของกลุ่มตนมาส่งให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้รับตำแหน่งใด ซึ่งคาดว่าการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยกับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หรือไม่ นายทวี กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยแล้ว ซึ่งพล.อ.ประวิตร ก็โอเค
เมื่อถามว่า สัดส่วนรัฐมนตรีโควตาพล.อ.ประวิตร ไม่มีใช่หรือไม่ โดยเฉพาะตำแหน่งในกระทรวงกลาโหม นายทวี กล่าวว่า ตนไม่ทราบต้องไปถามนายกฯ
เมื่อถามย้ำว่า ไม่ได้พูดคุยเผื่อพล.อ.ประวิตร ใช่หรือไม่ นายทวี ปฏิเสธตอบคำถาม เพียงแต่ส่ายศีรษะ ก่อนจะระบุว่า “ลุงก็โอเคอยู่แล้ว แกสบายๆ”
เมื่อถามย้ำว่า การที่มาดีลตำแหน่งเพื่อกลุ่มของตัวเองจะต้องลาออกจากสส.พรรคพลังประชารัฐหรือไม่ นายทวี กล่าวว่า เป็นสิ ถ้าไม่เป็นก็โมฆะหมดสิ
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทวีได้นำรายชื่อนายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC) ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาส่งเพื่อดำรงตำแหน่งรมช.
ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่า ว่าที่ครม.ใหม่ของพลังประชารัฐ ไม่มีคนในโควตาของพล.อ.ประวิตร เลย แม้โผรายชื่อก่อนหน้านี้จะมีชื่อพล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม จะนั่งรมช.กลาโหม