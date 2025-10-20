"ธรรมรักษ์" โว 87 ยังแข็งแรง หวนการเมืองหลังวุ่นวายซื้อตัวแบบนักบอล ชูผลงานคุมพท.กวาดอีสาน 126 คน

"พล.อ.ธรรมรักษ์" โว 87 แล้วยังแข็งแรง บอก หวนกลับการเมือง ช่วยวางกลยุทธ์เลือกตั้ง หลังเห็นการเมืองวุ่นวาย ซื้อตัวเหมือนนักฟุตบอล โอ่ ประสบการณ์คุมอีสานให้เพื่อไทย ได้มา 126 คน
วันนี้ (20ต.ค.) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐแห่งใหม่ ย่านบางโพ พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการกลับเข้าสู่วงการการเมืองหลังจากที่ห่างหายไปนานว่า ตนเองไม่ได้ยุ่งการเมืองมาหลายปีแล้ว แต่สถานการณ์ปัจจุบัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้มาเชิญตน ซึ่งตนเป็นรุ่นพี่ พล.อ.ประวิตร ขอให้มาช่วยดูแล ตนก็ดูสถานการณ์การเมืองขณะนี้ยุ่งเหยิง ซื้อตัวกันเหมือนซื้อตัวนักฟุตบอล ตนก็จะมาให้คำแนะนำพรรค เรื่องการเมืองวุ่นวาย ด้อยค่าสถาบันฯสถานการณ์ความมั่นคงก็วุ่นวาย ตนจะใช้ประสบการณ์ตรงนี้มาแนะนำ เป็นที่ปรึกษาเฉยๆ ไม่ได้ลงผู้แทน ใช้ประสบการณ์ที่มีแนะนำพรรคเท่านั้น ทั้งทางด้านความมั่นคงและการเลือกตั้ง
พล.อ.ธรรมรักษ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การเมืองตอนนี้ ต้องดูวิธีการ เพราะมีการซื้อกันเหมือนนักฟุตบอล แต่เราต้องทำด้วยอุดมการณ์
เมื่อถามถึงกลยุทธ์ของการได้ สส. ภาคอีสาน พล.อ. ธรรมรักษ์ กล่าวว่า จะใช้ประสบการณ์ ที่คุมภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยแล้วได้ สส.มา 126 คน จาก 136 คน ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันภาคอีสานพรรคนี้เหลือผู้แทนอยู่คนเดียว คนอื่นเปิดตัวกันไปหมดแล้ว ซึ่งในส่วนของภาคอีสานต้องมาดูในตัวของผู้สมัครว่าใครไหวเท่าไร และควรจะดำเนินการอย่างไร คนเก่าๆ ส่วนมากรู้จักตน ต้องมาดูก่อน นี่เพิ่งมาวันแรกยังไม่รู้เรื่อง ผู้สมัครมีเยอะอยู่แล้ว แต่ได้แค่สมัคร แต่จะสู้ได้อย่างไรตนจะแนะนำตามที่ตนมีประสบการณ์ ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นอกเหนือจาก พล.อ.ประวิตร แล้วยังไม่มีการพูดคุยกันเพิ่มเติม ตนเพิ่งมาวันแรกยังไม่มีใครในใจ ตนเองมาเป็นที่ปรึกษามาช่วยแนะนำ ไม่ว่าในเรื่องของการเลือกตั้งหรือนโยบายด้านความมั่นคง ซึ่งตนมีประสบการณ์อยู่
เมื่อถามว่า วิเคราะห์สนามเลือกตั้งอย่างไรบ้าง พล.อ. ธรรมรักษ์ กล่าวว่า แต่ละพรรคสู้กันดุเดือด เราต้องขยายนโยบาย วิธีการให้ประชาชนเข้าใจ ไม่ใช่ซื้อทุ่มกันลูกเดียว ผู้สื่อข่าวถามว่า ยังดูแข็งแรงอยู่ ไปทำอะไรมา พล.อ. ธรรมรักษ์ กล่าวว่า 87 ปีแล้ว ยังตีกอล์ฟอยู่