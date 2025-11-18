พปชร.เร่งเครื่องเตรียมเลือกตั้งเข้มคัดผู้สมัคร จัดทิศทางนโยบายก่อนเปิดตัวรับประกันสังคมยอมรับ

พปชร. เร่งเครื่องเตรียมเลือกตั้งต้นปีหน้า คัดผู้สมัครด้วยเกณฑ์เข้ม ตรวจประวัติรอบด้าน พร้อมจัดทิศทางนโยบาย ก่อนเปิดตัวสมาชิกและผู้สมัครใหม่รับประกันเป็นที่ยอมรับในสังคม
เมื่อวันที่ (18 พฤศจิกายน 2568) ที่พรรคพลังประชารัฐ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรค เปิดเผยหลังการประชุมว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต้นปีหน้า โดยย้ำหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครว่าต้องมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจปัญหาในพื้นที่ และผ่านการตรวจสอบประวัติทุกด้าน ทั้งประวัติทางกฎหมาย การเคยต้องโทษคดีอาญา และข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
โฆษกพรรคระบุว่า พรรคเตรียมเปิดตัวผู้สมัครในหลายพื้นที่ โดยมีพลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในการพิจารณา คาดว่าในการประชุมครั้งหน้า นายสามารถ แก้วมีชัย อาจเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรค พร้อมเปิดเผยว่ามีบุคคลสำคัญอีกหลายรายเตรียมเข้าร่วม ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าในการประชุมใหญ่ครั้งหน้า
ด้านนโยบาย พรรคได้ทบทวนมาตรการที่เคยขับเคลื่อนในช่วงแปดปีที่ผ่านมา ทั้งมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจ เช่น “คนละครึ่ง” การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่ทำกิน และโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก มุ่งหวังลดต้นทุนการขนส่งและเสริมการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่เคยวางรากฐานไว้ก่อนหน้า
พรรคยังได้หารือการปรับปรุงมาตรการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และแม่และเด็ก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ผ่านมา
โฆษกพรรคกล่าวถึงปัญหา“สแกมเมอร์” ว่าพรรคมีแนวทางจัดการรองรับอยู่แล้ว และหากได้มีส่วนร่วมในรัฐบาลอีกครั้ง เชื่อว่าจะขับเคลื่อนมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ