"ลุงป้อม" ปัดตอบคุย "เดชอิศม์" ซบพปชร. โยน "ธรรมรักษ์" ส่งกี่เขต ลั่นคว้าเก้าอี้ให้มากที่สุด

"ประวิตร" ปัดตอบ คุย "เดชอิศม์" ซบพปชร. โยนถาม "ธรรมรักษ์" ส่งสส.กี่เขต ลั่น คว้าเก้าอี้ให้มากที่สุด
วันนี้ (18พ.ย.) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้าและการวางตัวสส. ของพรรค ว่า กำลังทำอยู่ ส่วนจะส่งครบ 400 เขตหรือไม่ยังไม่รู้เหมือนกัน ต้องไปถามจากพล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาพรรคพปชร.
เมื่อถามว่าตั้งเป้าจะสส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้ากี่เขต พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ต้องการมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่มีข่าวว่านายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ มาพบและพูดคุยเพื่อจะร่วมงานกับพรรคพปชร.ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่รู้ ตนไม่ทราบ
เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่านายเดชอิศม์ ไม่ได้มาพบส่วนตัวแต่ไปคุยกับคนอื่นใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าว