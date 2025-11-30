รองปลัด สธ. เปิดตัวเลขผู้เสียชีวิต น้ำท่วมหาดใหญ่ ยันมี 65 ราย ตายผิดธรรมชาติ ช่วงน้ำท่วม แจงละเอียด 131 ศพ วอนเลิกบิดเบือนข้อมูล

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2568 ที่ รพ.สงขลานครินทร์ นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงลา ระบุว่า ผู้เสียชีวิต ข้อมูลล่าสุดเวลา 16.00 น. มีศพที่เข้ามาทั้งหมด 131 ศพ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือศพที่มาจาก รพ.หาดใหญ่ ในช่วงที่ รพ.หาดใหญ่ มีศพเก็บไว้ตั้งแต่ต้น จำนวน 55 ศพ ทำให้ปัจจุบันมีตัวเลขผู้เสียชีวิตคือ 76 คน
.
นพ.ศักดา กล่าวต่อว่า ในจำนวนนี้ที่ รพ.สงขลานครินทร์ ในช่วงน้ำท่วมก็มีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคปกติอีก 11 คน จะทำให้ยอดเหลือ 65 ศพ หรือ 64 ศพ ที่เสียชีวิตจากการตายผิดธรรมชาติในช่วงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์หลักฐานว่าเสียชีวิตในช่วงน้ำท่วม และพิสูจน์อัตลักษณ์
นพ.ศักดา กล่าวยืนยันว่าหน้างานที่อยู่ตรงนี้กับข้อมูลที่มีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อให้ประชาชนไม่เข้าใจผิด หรือมีการบิดเบือนข้อมูลต่างๆ ควรถามคนหน้างานที่มาทำงานตรงนี้ดีที่สุด
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ตอนนี้มีแค่ 65 รายที่ตายผิดธรมชาติจากน้ำท่วมใช่หรือไม่ นพ.ศักดา กล่าวว่า “ถูกต้องครับ ในช่วงน้ำท่วมครับ”
ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ออกมาโจมตีรัฐบาลว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม รัฐบาลอย่าปกปิดตัวเลข เพราะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,000 ราย