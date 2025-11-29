“โจ๊ก” แฉแชตไลน์ “อนุทิน” เห็นยอดคนตายแล้วทำเป็นตลก ไม่ใส่ใจความตายของ ปชช. จี้ลาออก อย่ากลับมาหาดใหญ่อีก

“สุรเชษฐ์” โพสต์แฉแชตไลน์กลุ่ม “อนุทิน” เห็นยอดคนตายจากเหตุน้ำท่วม 1,000 ศพ แล้วทำเป็นเรื่องตลก ไม่ใส่ใจในความตายของคนหาดใหญ่ แต่กฃับเอามาล้อเล่น จี้ลาออกจากนายกฯ เลิกเล่นการเมือง และอย่ากลับมาหาดใหญ่อีกเลย
วันนี้(29 พ.ย.) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โพสต์ข้อความพร้อมภาพแชตจากไลน์กลุ่มหนึ่งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “สุรเชษฐ์ หักพาล” โดยระบุว่า “มีผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขทนพฤติกรรมนายกอนุทิน ไม่ไหว จึงขอส่งไลน์การสนทนานี้มาให้ผม ยิ่งทำให้ผมหยั่งลึกไปในหัวใจท่านชัดเจนว่า ท่านไม่ได้ใส่ใจความตายของคนหาดใหญ่อย่างจริงใจ
“ยังทำเป็นตลกล้อเล่นกับผู้เสียชีวิต 1,000 ศพ ท่านคงต้องการแค่ตำแหน่งนี้ไว้ประดับแค่วงศ์ตระกูลท่านเฉยๆ คนอย่างท่านต้องลาออก แล้วหยุดเล่นการเมืองไปตลอดชีวิต
“ท่านไม่บริจาคเงินส่วนตัวที่ร่ำรวยมหาศาลไม่พอ แต่ยังเอาความตาย ความทุกข์ โศกเศร้าของคนหาดใหญ่มาล้อเล่นอีก
“ผมขอให้ท่านออกนอกพื้นที่หาดใหญ่เดี๋ยวนี้ เพราะหัวใจ และเป้าหมายท่านมันอยู่ที่เรื่องหา สส. เพิ่ม แต่เรื่องความตายของชาวหาดใหญ่แค่เรื่องตลก ที่ทำให้ท่านขำไปวันๆ
“นี่หรือคือคำว่า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของท่านในฐานะ นายก และ รมต.มหาดไทย กรุณาออกจากพื้นที่หาดใหญ่แล้วอย่ากลับมาอีกเลยครับ
“กระผมและชาวใต้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อคนใต้บ้านเราพระราชทานกำลังใจ พร้อมทั้งทรัพย์ส่วนพระองค์ 100 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือชาวใต้เรา เป็นพระมหากรุณาอย่างล้นพ้นต่อชาวใต้ดินแดนไทยพุทธมุสลิมอย่างหาที่สุดมิได้ครับ คนใต้เราไม่ต้องการนายกแบบนี้” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ระบุ