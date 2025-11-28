เฮลิคอปเตอร์ MI-17 เปิด "สะพานอากาศ" ลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขต 8 อำเภอหาดใหญ่ ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2568) เวลา 09.10 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า (มณฑลทหารบกที่ 42) ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังคงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ MI-17 เป็นยุทธศาสตร์หลักในการปฏิบัติการ "สะพานอากาศ" ลำเลียงอาหารและน้ำดื่มเข้าสู่พื้นที่เขต 8 อำเภอหาดใหญ่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่
ปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งด่วนที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ได้วางแผน เพื่อรับมือกับภาวะน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ที่แม้สถานการณ์โดยรวมจะเริ่มคลี่คลาย แต่บางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังสูง จนไม่สามารถใช้รถทั่วไปเข้าถึงได้
การใช้ เฮลิคอปเตอร์ MI-17 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าถึงพื้นที่ เพราะเป็นอากาศยานขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการบรรทุกสูง ในการขนส่งเสบียงจากต้นทางไปยังเขต 8 อำเภอหาดใหญ่
หลังจาก เฮลิคอปเตอร์ MI-17 ลงจอดอย่างปลอดภัย ทีมทหารภาคพื้นดิน ได้ร่วมกันระดมกำลังขนย้ายอาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ อย่างรวดเร็ว ถ่ายโอนไปยัง รถบรรทุกทหาร FTS เพื่อนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในซอยและชุมชนย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบาง ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างทันท่วงที