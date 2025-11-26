ทบ.ระดม ฮ.หน่วยแพทย์-รบพิเศษสนับสนุนบรรเทาภัยภาคใต้ ด้าน ทอ.จัด 130 บินจัดส่งเวชภัณฑ์-เรือ-เจ็ตสกีเร่งด่วน

ทบ.ระดมเฮลิคอปเตอร์ อากาศยาน หน่วยแพทย์ และหน่วยรบพิเศษ เต็มสรรพกำลัง สนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภาค 4 ส่วนหน้า เร่งช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยภาคใต้ให้ผ่านพ้นวิกฤต ด้าน ทอ.จัดเครื่องบิน C-130 บินนำส่งความช่วยเหลือเร่งด่วน 3 เที่ยวบิน เวชภัณฑ์-เรือ-เจ็ตสกี
จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงมีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ล่าสุดวันนี้ (26 พ.ย. 68) พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้สั่งการให้ระดมอากาศยานของกองทัพบก อุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งหน่วยรบพิเศษพร้อมเครื่องมือเคลื่อนย้ายโดยเครื่องบินลำเลียงของกองทัพบก เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน มีรายละเอียดดังนี้
• ศูนย์การบินทหารบก จัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ 17 (Mi-17) จำนวน 1 เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ 145 (EC-145) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินจากกรมแพทย์ทหารบก โดยจะเข้าพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพร้อมปฏิบัติภารกิจในเวลา 16.00 น. ของวันนี้
• หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังชุดกู้ภัยทางอากาศ รวม 30 นาย พร้อมเครื่องมือ Rescue Platform สำหรับกู้ภัยทางอากาศ เดินทางด้วยเครื่องบินลำเลียงของกองทัพบก โดยจะถึงพื้นที่ประสบภัยและพร้อมปฏิบัติในช่วงเย็นวันนี้
• นอกจากนี้ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังได้จัดชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำ พร้อมยุทโธปกรณ์ รถยนต์บรรทุก FTS และรถยนต์บรรทุกหกล้อ จำนวน 17 คัน เรือยางติดเครื่องยนต์ จำนวน 8 ลำ และกำลังพลกว่า 40 นาย เข้าสนับสนุนในพื้นที่ประสบภัย โดยได้ออกเดินทางจากจังหวัดลพบุรีแล้วเมื่อเวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวังสูงสุด โดยจัดกำลังสนับสนุนการอพยพประชาชนทั้งทางเรือและรถยกสูงในพื้นที่น้ำท่วมฉับพลัน พร้อมส่งหน่วยรบพิเศษเข้าทำการโรยตัวช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างในพื้นที่เสี่ยง และจัดชุดแพทย์ทหารลงพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างปลอดภัยและทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ
ทางด้านกองทัพอากาศได้จัดเครื่องบิน C-130 จำนวน 3 เที่ยวบิน เคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ที่จำเป็น และสิ่งของบรรเทาทุกข์ จากกองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังกองบิน 56 หาดใหญ่ เพื่อเสริมกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เที่ยวบินที่ 1 ลำเลียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำลังพลกองทัพอากาศ เวชภัณฑ์ยา จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงถุงยังชีพของกองทัพอากาศ
เที่ยวบินที่ 2 ลำเลียงเรือยาวและเรือท้องแบน เพื่อใช้เข้าถึงพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูง
เที่ยวบินที่ 3 ลำเลียงเจ็ทสกี และสิ่งของบริจาคต่าง ๆ เพื่อเร่งกระจายความช่วยเหลือสู่พื้นที่ประสบภัย
พร้อมกันนี้ กองทัพอากาศได้เปิด “ศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ตามสั่งการของรัฐบาล ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เพื่อรับบริจาคและรวบรวมสิ่งของจำเป็นสำหรับส่งต่อถึงผู้ประสบภัย
ประชาชนสามารถร่วมมอบกำลังใจและสิ่งของบรรเทาทุกข์ได้ทุกวัน เวลา 09.00–15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยศูนย์จะเปิดดำเนินการจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จะคลี่คลายลง