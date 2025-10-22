"Raven2" เกม MMORPG ดาร์กแฟนตาซีสุดเดือด เปิดตัวทั่วโลกแล้ววันนี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล เปิดตัว "Raven2" เกม MMORPG ในโลกดาร์กแฟนตาซีสุดโหดอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ โดยเกมเปิดให้บริการทั่วโลกทั้งบนมือถือและพีซีใน 150 ประเทศ พร้อมรองรับ 16 ภาษา ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งบนมือถือและพีซี
เกม "Raven2" ขับเคลื่อนด้วยพลัง Unreal Engine นำเสนอกราฟิกอันยอดเยี่ยมและจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่ตั้งอยู่ในดินแดนแฟนตาซีอันมืดมน โดยผู้เล่นจะได้เป็นสมาชิกของหน่วยรบพิเศษที่มี ‘รอยประทับต้องสาป’ ในขณะที่พวกเขาสืบสวนปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดสุดอันตรายที่เกิดขึ้นทั่วโลก พวกเขาร่วมออกเดินทางเพื่อปราบปีศาจและค้นพบความลับเบื้องหลังชะตากรรมของโลก การต่อสู้แบบกิลด์ขนาดใหญ่ของ Raven2 ถือเป็นจุดเด่นของประสบการณ์ MMORPG คุณภาพสูงอันน่าดื่มด่ำอย่างแท้จริง
เพื่อฉลองการเปิดตัว Raven2 จึงมีกิจกรรมมากมายพร้อมรางวัลสุดพิเศษ ผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมและเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 17 ธันวาคมจะได้รับแพ็กเกจสุดพิเศษ ซึ่งรวมไปถึงใบสุ่มคอสตูมวีรชน “ต้นหนแห่งขอบฟ้า”
นอกจากนี้ ผู้เล่นจะได้พบกับกิจกรรมบันทึกพัฒนาสมาชิกหน่วยรบพิเศษหน้าใหม่ I ซึ่งจะมอบรางวัลต่าง ๆ เช่น กล่องอุปกรณ์ของผู้สืบทอดระดับหายาก, กล่องเลือกอุปกรณ์ของสมาชิกหน่วยรบพิเศษชั้นยอดระดับวีรชน, และอีกมากมายตามเลเวลที่ทำได้ อีกทั้งยังมีมิชชันฝึกฝนพิเศษสมาชิกหน่วยรบพิเศษหน้าใหม่ด้วยเช่นกัน โดยผู้เล่นสามารถรับกล่องเลือกอุปกรณ์ของผู้สืบทอดได้ และผู้เล่นที่ทำมิชชันทั้งหมดสำเร็จจะได้รับรางวัลเป็นใบสุ่มภูตรับใช้วีรชน
อีกทั้งยังมีกิจกรรมคริสตัลพิเศษด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้เล่นสามารถรับคริสตัลได้จากการอัปเลเวลและแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งใน 100 อันดับแรกเพื่อรับส่วนแบ่งรางวัลหนึ่งล้านคริสตัล นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถได้รับสิทธิกองทุนพิเศษหนึ่งล้านคริสตัลในตลาดของแต่ละเซิร์ฟเวอร์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกิลด์ได้อีกด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ทางการ หรือฟอรัมทางการ พร้อมติดตาม Raven2 ได้บน YouTube, Facebook, และ Discord เพื่อรับข้อมูลอัปเดตต่าง ๆ
