"อนุทิน" มอบ "รมต.นภินทร" บินด่วนลงพัทลุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

"นายกฯ อนุทิน" มอบหมาย รมต.นภินทร พร้อมคณะ บินด่วนลงพื้นที่พัทลุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ดร.นาที รัชกิจประการ คณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรี นาวาอากาศเอก ดร. อธิคุณ คงมี ประธานคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายเขมพล อุ้ยตยะกูล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะ ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2568
เพื่อตรวจติดตามการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนภินทร ศรีสรรพางค์) ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกกัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายสุจินต์ วาจากิจ) รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายธราวุธ ช่วยเกิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ ปลัดจังหวัดพัทลุง นางศรุดา อินทร์ประพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง และฝ่ายปกครองในพื้นที่ รวมถึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้จังหวัดที่ประสบภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนภินทร ศรีสรรพางค์) ได้เน้นย้ำถึงความห่วงใยต่อผู้ประสบอุทกภัยของนายกรัฐมนตรี และขอให้ผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลัง รวมถึงติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูของรัฐบาล เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเร็ว หากมีประเด็นปัญหาอุปสรรค หรือต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาล ขอให้รายงานให้ทราบโดยเร็ว เพื่อนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) และนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการต่อไป