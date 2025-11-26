“พีระพันธุ์” ลงตรวจสอบ รพ.ป่าพะยอม หลังฝนตกหนักทำฝ้าถล่ม–น้ำรั่วกลางอาคารผู้ป่วย

“พีระพันธุ์” ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย รพ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง หลังฝนตกหนักฝ้าเพดานรับน้ำหนักไม่ไหว–น้ำรั่วกลางอาคารผู้ป่วย
วันที่ 26 พ.ย.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ และนายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อสำรวจและติดตามสถานการณ์ความเสียหายจากเหตุฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยถล่มและน้ำรั่วซึมอย่างหนัก จากอิทธิพลของฝนตกต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบ พบความเสียหายบริเวณฝ้าเพดานซึ่งรับน้ำหนักปริมาณน้ำฝนที่รั่วซึมไม่ไหว ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในบางส่วนของอาคารผู้ป่วย โดยคณะทำงานของพรรคได้หารือร่วมกับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงเทคนิคและความต้องการเร่งด่วนที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
นายพีระพันธุ์ระบุว่า ความปลอดภัยของผู้ป่วย ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง พรรครวมไทยสร้างชาติได้มอบหมายให้รองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
พรรครวมไทยสร้างชาติย้ำว่า การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการดูแลอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของภาคใต้ พรรคจะติดตามการซ่อมแซมและดูแลความปลอดภัยของโรงพยาบาลป่าพะยอมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การรักษาพยาบาลประชาชนสามารถดำเนินต่อได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง