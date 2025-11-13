"นิพิฏฐ์" ตั้งคำถาม ปม "ไฟไหม้บ่อนปอยเปต" สมัย "อนุทิน" นั่ง รมว.สธ. ถามชัด "บ่อนนั้นเป็นของใคร"

นิพิฏฐ์ตั้งคำถามแรง ย้อนเหตุ "ไฟไหม้บ่อนปอยเปต" สมัย "อนุทิน" เป็น รมว.สธ. ส่ง ฮ.รับผู้บาดเจ็บ จี้ถามชัด "บ่อนนั้นเป็นของใคร"
วันนี้ (13 พ.ย.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อหยิบยกประเด็นเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาตั้งคำถามถึงนายกรัฐมนตรี
ข้อความดังกล่าวระบุถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อนการพนันที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ในช่วงที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) โดยนายนิพิฏฐ์ได้ระบุข้อความว่า
“ตอนนายกรัฐมนตรีอนุทินเป็น รมว.สธ. เกิดเพลิงไหม้บ่อนการพนันที่ปอยเปต รมว.สธ.อนุทินให้เฮลิคอปเตอร์ของไทย ไปรับผู้บาดเจ็บมารักษาที่เมืองไทย ช่วยถามหน่อยว่า บ่อนนั้นเป็นของใคร”
การโพสต์ข้อความดังกล่าวของนายนิพิฏฐ์ มีเจตนาเพื่อตั้งคำถามต่อสาธารณะ และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบ่อนการพนันดังกล่าว ซึ่งเคยเป็นประเด็นที่ทางการไทยได้ให้ความช่วยเหลือในการลำเลียงผู้บาดเจ็บมารักษาในประเทศไทยในช่วงที่นายอนุทินดูแลกระทรวงสาธารณสุข