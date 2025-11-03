"บวรศักดิ์" ชี้นายกฯรู้อะไรคืออะไรไม่ต้องเตือน หลังถูกติงสวมชุดกากีหาเสียง-มอบนโยบาย ชี้เตือนมีค่ากว่าชม

มือกฏหมายรัฐบาล บอก ‘นายกฯ’ รู้อะไรคืออะไรไม่ต้องเตือน หลัง ‘นิพิฏฐ์’ โพสต์แซะ ‘อนุทิน’ สวมชุดกากีขึ้นเวทีหาเสียง-มอบนโยบายกระบี่ ชี้ ถือคติคำเตือนมีค่ากว่าคำชมม
วันนี้ (3พ.ย.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส. พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาโพสต์ข้อความพาดพิง อยากให้แนะนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.กระบี่ โดยสวมชุดกากี หาเสียงขณะมอบนโยบาย รวมถึงสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยให้กับว่าที่ผู้สมัคร ตรงหน้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดตรัง ว่า ตนถือเป็นคติมาตลอด ว่าคำเตือนมีค่ากว่าคำชม แต่คำเตือนต้องเป็นคำเตือนที่สุภาพ ไม่ใช่ด่าทอกัน เพราะการด่าทอเป็นการผิดศีลข้อสี่ เป็นมุสาวาส ก่อนย้ำว่าคำเตือนนั้นมีค่า แต่ตนมองว่า นายนิพิฏฐ์ก็เตือนเอง ไม่ต้องให้ตนไปเตือน เพราะนายกฯก็รู้ว่าอะไรคืออะไร
พร้อมกับขอร้องว่าหากคนในสังคมเตือนกันด้วยวาจาสุจริต มันก็น่ารักแต่ถ้าคนในสังคมเตือนกันด้วยการด่าหรือการจิกตี ผิดศีลข้อ 4 และกล่าวทิ้งท้ายว่าไม่มีอะไรมากกว่านั้น