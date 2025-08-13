ศาลรธน.รอหลักฐาน 3 หน่วยงานก่อนตัดสินปม เจ้าของบ่อนเมียนมา ร้องกม.ส่งผู้ร้ายข้ามแดนขัด รธน.

ศาลรธน.รอหลักฐาน 3 หน่วยงานแจง ก่อนวินิจฉัย ปม “แส จิ้นเจียง” เจ้าของบ่อนกาสิโนที่เมียนมา อ้าง กม.ส่งผู้ร้ายข้ามแดนขัด รธน.
วันนี้ (13ส.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีศาลอุทธรณ์ส่งคำโต้แย้งของ นายแส จี้นเจียง หรือ SHE Zhijiang ผู้ถูกร้อง ในคดีหมายเลขดำ ที่ผด 1/2567 หมายเลขแดงที่ พ.ศ.3494/2568 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 19 และมาตรา 21 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4, 5, 25, 26, 27 และ 29 หรือไม่ โดยศาลเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้รอความเห็น และเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ขยายระยะเวลาจัดทำ ความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย
1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 1ก.ย.68 2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 3.อัยการสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2568
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญาได้มีคำสั่งในคดีที่พนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องขอให้ส่งตัว นายแส จิ้นเจียง เป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำร้องขอของรัฐบาลจีน โดย นายแส จิ้นเจียง ถูกกล่าวหาว่าเปิดเว็บไซต์การพนัน รวมทั้งบ่อนกาสิโนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สร้างความเสียหายมากกว่า 150 ล้านหยวน หรือประมาณกว่า 700 ล้านบาท