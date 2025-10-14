ศาล รธน.นัด 22 ต.ค.ชี้ปม "แส จิ้นเจียง” จีนเทาเจ้าของบ่อน อ้าง กม.ส่งผู้ร้ายข้ามแดนขัด รธน.

ศาลรัฐธรรมนูญนัด 22 ต.ค.นี้ ชี้ปม "แส จิ้นเจียง” เจ้าของบ่อนกาสิโนฝั่งพม่า ยื่นคำร้องอ้าง กม.ส่งผู้ร้ายข้ามแดนขัด รธน. หวังไม่ให้ส่งตัวกลับจีน
วันนี้ (14ต.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาโดยการอภิปรายในคดีที่ศาลอุทธรณ์ส่งคำโต้แย้งของ นายแส จี้นเจียง หรือ SHE Zhijiang ผู้ถูกร้อง ในคดีหมายเลขดำ ที่ผด 1/2567 หมายเลขแดงที่ พ.ศ.3494/2568 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 19 และมาตรา 21 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4, 5, 25, 26, 27 และ 29 หรือไม่ โดยศาลเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐาน เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของ ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ในวันพุธที่ 22 ต.ค.2568 เวลา 09.30 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญาได้มีคำสั่งในคดีที่พนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องขอให้ส่งตัว นายแส จิ้นเจียง เป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำร้องขอของรัฐบาลจีน โดย นายแส จิ้นเจียง ถูกกล่าวหาว่าเปิดเว็บไซต์การพนัน รวมทั้งบ่อนกาสิโนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สร้างความเสียหายมากกว่า 150 ล้านหยวน หรือประมาณกว่า 700 ล้านบาท