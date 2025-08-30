บุกรวบ “ป๋านวย” เจ้าของบ่อนดังดอนเมือง หนีหมายจับ 8 หมาย ตร.คุมตัวสอบ

ตำรวจชุดสืบนครบาลนำกำลังบุกจับกุมตัว “ป๋านวย” เจ้าของบ่อนดังดอนเมือง หนีหมายจับ 8 หมาย อยู่ระหว่างคุมตัวมาสอบปากคำ
จากกรณีกรมการปกครองและตำรวจ สน.ดอนเมือง ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเล่นการพนัน ภายในรั้วของที่ดินจำนวน 18 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซอยสรงประภา 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สามารถจับกุมนักพนันได้มากกว่า 100 ชีวิตนั้น
สำหรับบ่อนดังกล่าว เป็นที่รู้จักในนาม “บ่อนป๋านวย” ภายในบ่อน แยกเป็นหลายห้อง มีการพนันหลายประเภท อาทิ เสือมังกร กำถั่ว เปิดให้เล่นตั้งแต่ 10 โมง ถึง 6 โมงเช้าของอีกวัน พบเงินสะพัดกว่าพันล้านบาทนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (30 ส.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. นำกำลังชุดสืบสวน พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ ลพิภพ หรือ “สารวัตรแจ๊ะ” ติดตามไล่ล่า นายอำนวย เกียรติดอนเมือง หรือ “ป๋านวย” เจ้าของบ่อนดังกล่าว ซึ่งมีหมายจับ 8 หมาย และบุกค้น “คฤหาสน์กลางทุ่ง” บางปะหัน อยุธยา
กระทั่งสามารถจับกุมนายอำนวยได้แล้ว เตรียมนำตัวไปที่ สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อให้ น.1 ซักถาม พรุ่งนี้เวลา 13.00 น.