คุม 176 นักพนัน “บ่อนป๋านวย” ส่งฟ้องศาล สั่งรวบรวมหลักฐานเร่งติดตามจับเจ้าของบ่อน

ตำรวจ สน.ดอนเมืองคุมตัว 176 นักพนัน “บ่อนป๋านวย” ส่งฟ้องศาล ใช้รถบัส 3 คันเคลื่อนย้ายผู้ต้องหา ด้าน ผบก.น.2 สั่งรวบรวมพยานหลักฐานเร่งติดตามจับเจ้าของบ่อน
จากกรณีเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ปิดล้อมจับกุมบ่อนการพนันภายในซอยสรงประภา 1 แขวงและเขตดอนเมือง กทม. โดยสามารถจับกุมนักพนันได้กว่า 176 คน เป็นชาย 62 หญิง 114 คน และนำตัวส่ง สน.ดอนเมือง เกตุเกิดเมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา ตามที่นำเสนอไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (29 ส.ค.) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่ สน.ดอนเมือง พ.ต.ท.เทพพุทธิพงศ์ สินสิบภูมี สว.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง ควบคุมตัวนักพนัน 176 คน ในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน ส่งฟ้องต่อศาลแขวงดอนเมือง โดยการควบคุมตัวครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ว่าจ้างรถบัสเอกชนจากจังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 คัน ในการเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาจำนวนมากไปยังศาล
ด้าน พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ผบก.น.2 เปิดเผยว่า หลังจากการจับกุมแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหา และเครือข่ายทั้งหมด หากพบว่า มีความเคลื่อนไหวของเงินจำนวนมากเกินกว่า 5 ล้านบาท จะเสนอเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าดำเนินการอายัดทรัพย์สินทันที เพื่อป้องกันการโยกย้ายหรือซุกซ่อนทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิด
ในส่วนของเจ้าของบ่อนซึ่งถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 ระบุว่า ถึงแม้เจ้าตัวจะมีหมายจับติดตัวในคดีเก่าอยู่แล้วก็ตาม ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาออกประกาศสืบจับ พร้อมทั้งมีแนวทางที่จะตั้งเงินรางวัลสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จนนำไปสู่การจับกุมตัวเจ้าของบ่อนมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้จะเร่งรัดดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่เพียงแค่ดำเนินคดีกับนักพนันเท่านั้น แต่ยังขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลัง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนด้วย
สำหรับบ่อนนายอำนวย เกียรติดอนเมือง หรือที่รู้จักกันในวงนักพนัน “บ่อนป๋านวย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดอนเมืองเคยมีการยื่นคำร้องขอหมายค้นสถานที่ดังกล่าว จำนวน 14 ครั้ง จับกุมนักพนันและของกลางได้ 5 ครั้ง ซึ่ง 2 ครั้งหลังสุดที่มีการจับกุมได้คือ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2567 จับกุมนักพนันรวม 141 ราย พร้อมของกลาง
และเมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา จับกุมนักพนันได้ 29 ราย พร้อมของกลาง ส่วนอีก 9 ครั้ง ได้เพียงอุปกรณ์การเล่นแต่ไม่พบนักพนัน และเมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการขอหมายค้นจากศาลแขวงดอนเมือง แต่ศาลยกคำร้อง กระทั่งวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดอนเมือง ได้เข้าจับกุมตามที่ปร่กฎตามข่าว
จากการตรวจสอบประวัตินายอำนวย พบมีหมายจับของศาลแขวงดอนเมือง ในคดี เกี่ยวกับพรบ.การพนัน จำนวน 6 หมาย และหมายจับศาลอาญา จำนวน 1 หมายในความผิดฐาน ให้พักพิงบุคคลต่างด้าว จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่เสือมังกรและทำกิจกรรมมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ