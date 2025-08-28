"ภูมิธรรม" นำทีมฉก.ปกครอง ทลายบ่อน "นวย ดอนเมือง" รวบ 200 นักพนัน พบเงินหมุนเวียนต่อเดือน 3-4 ร้อยล้าน

"ภูมิธรรม" นำทีมฉก.กรมปกครอง เปิดปฎิบัติการ "สิงห์ปราบพยศ" บุกจับบ่อนในตำนาน "นวย ดอนเมือง" นักพนันร่วม 200 คน พบเงินหมุนเวียนเดือนละ 3-4 ร้อยล้านบาท
เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 27 ส.ค. นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายกองตรีธวัช วุฒิพงษ์ศักดิ์ ผบ.ร้อย.ปพ.1 บก.อส. พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ผบก.น.2 พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.ดอนเมือง พ.ต.ท.อำนาจ ฉ่ำชะเอม รอง ผกก.สส.สน.ดอนเมือง นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการ "สิงห์ปราบพยศ" ปิดล้อมทลายบ่อนดอนเมือง บริเวณบ้านเลขที่ 3 ซอยสรงประภา 1 แขวงและเขตดอนเมือง กทม. หลังพบลักลอบเปิดให้เล่นการพนันซ้ำซาก
ที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่สนามฟุตซอลเก่า "เกียรติ ดอนเมือง" เจ้าหน้าที่ชุดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กรมการปกครอง ทำการปิดล้อมทางเข้าออกโดยรอบ พบมีประตูเหล็กขนาดใหญ่ปิดกั้นอยู่ จึงใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กเข้าตัดประตูเป็นช่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปด้านใน จากการตรวจสอบพบว่าใช้พื้นที่ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และพื้นที่อาคารที่อยู่ใกล้เคียง เป็นห้องพนันแบบครบวงจร รวม 5 ห้อง และห้อง VIP 1 ห้อง โดยมีการเล่พนันกำถั่ว, ไฮโล และ เสือมังกร โดยสามารถจับกุมนักพนันได้รวม 176 คน แบ่งเป็นชาย 62 คน หญิง 114 คน พร้อมยึดของกลางเงินสด ประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ทั้งธนบัตรและเหรียญ สมุดบัญชีธนาคาร รวม 17 เล่ม เป็นของหญิงรายหนึ่งชื่อเดียวกันทั้งหมด มีเงินโอนบัญชีตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักสิบล้าน และพบสลิปเงินฝากในวันเดียวรวมแล้ว เกือบ 4 ล้านบาท รวมถึงอุปกรณ์โต๊ะเล่นพนัน และอุปกรณ์การเล่นจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในยังมีการตั้งร้านอาหาร และน้ำดื่มเหมือนเป็นตลาดนัดย่อม ๆ บริการให้กับผู้เล่นพนันดังกล่าว
โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า บ่อนพนันดังกล่าวพบมียอดเงินหมุนเวียนกว่า 5 ล้าน ถึง 10 ล้านบาทต่อวัน มีเงินหมุนเวียนแล้วเดือนละ 300 ถึง 400 ล้านบาท โดยจะเปิดให้เล่นตั้งแต่ 10 โมงเช้าไปจนถึง 6 โมงเช้าของอีกวัน เฉพาะบริเวณห้อง VIP 1 ชั่วโมงจะมีเงินหมุนเวียนบนโต๊ะพนันประมาณ 3-4 ล้านบาท
ซึ่งจากการตรวจสอบขณะนี้ทราบแล้วว่าเจ้าของพื้นที่คือใคร และทราบคนเช่าพื้นที่ดังกล่าวแล้วแต่จะต้องให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนว่าเจ้าของบ่อนและผู้เช่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ส่วนสมุดบัญชีธนาคารที่พบซึ่งเป็นชื่อของหญิงคนหนึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าหญิงคนดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับคนเช่าและเจ้าของบ่อนอย่างไร ซึ่งในเบื้องต้นจะให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนจำนวนเงินที่มากขนาดนี้จะดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาพยานหลักฐานที่ตรวจพบ ทั้งนี้จะพิจารณาเรื่องการงดใช้พื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากมีการเข้าจับกุมโดยหน่วยงานต่างๆ รวมแล้วมากกว่า 20 ครั้ง
ส่วนปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจุดแข็งของบ่อนดังกล่าวที่มักจะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจค้น นายภูมิธรรมกล่าวว่า แต่จากการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ทำให้เห็นแล้วว่าเจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการได้
กรณีเกี่ยวกับพัฒนาการของบ่อนดังกล่าวที่เริ่มต้นจากเพียงการลักลอบเล่นภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจนกลายเป็นอาคารสถานที่นั้น จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุใดจึงเกิดการตกแต่งก่อสร้างขึ้นมาได้ขนาดนี้
ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนนักพนันนับ 100 คนเป็นเพราะการปิดชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ปอยเปตจึงเข้ามาเล่นตามบ่อนต่างๆมากขึ้นหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่อยากให้โยงเป็นเรื่องเดียวกันเพราะนักเล่นแต่ละคนย่อมรู้อยู่ว่ามีสถานที่เล่นอยู่ที่ใดบ้างแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปดำเนินการ
นายรณรงค์ กล่าวว่า สำหรับเจ้าของสถานที่ คือนายอำนวย หรือป๋านวย อายุ 69 ปี เป็นเจ้าของสถานที่ และเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในหลายคดีเกี่ยวกับการพนัน แต่คนที่เป็นผู้จัดให้เล่นการพนันก็จะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งการสืบทราบตอนนี้รู้ตัวแล้ว ส่วนจะมีความสัมพันธ์กับเจ้าของสถานที่อย่างไรขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผล รวมไปถึงเจ้าของบัญชีที่ใช้รับเงินในครั้งนี้เป็นอีกบุคคลหนึ่งซึ่งทั้ง 17 บัญชีเป็นชื่อบุคคลเดียวกัน
ด้าน พล.ต.ต. เจษฎา สวยสม ผบก.น.2 ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ปล่อยปละละเลยได้ขอหมายเข้าบุกตรวจค้น และดำเนินคดีกับนักเล่นพนันแล้วหลายครั้ง รวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าของสถานที่และผู้จัดให้เล่นการพนัน แต่สถานที่แห่งนี้ก็ยังกลับมาเปิดให้เล่นการพนันอย่างต่อเนื่อง ไม่เข็ดหลาบ ล่าสุดตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายค้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม แต่ศาลได้ยกคำร้อง ทำให้ตำรวจไม่มีอำนาจในการเข้าตรวจค้น จนกระทั่งชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองได้ใช้อำนาจ เข้าตรวจค้นในวันนี้
สำหรับบ่อนแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็น “บ่อนในตำนาน” เพราะแม้จะถูกจับกุมมาแล้ว มากกว่า 20 ครั้งในช่วง 5 ปี แต่ก็ยังกลับมาเปิดใหม่ซ้ำซาก ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถจับนักพนันได้หลักสิบจนถึงนับร้อยคน โดยมีเจ้าของสถานที่ คือ นายอำนวย เกียรติดอนเมือง หรือ “ป๋านวย” ปัจจุบันมีคดีติดตัวจำนวนมาก
ศาลพิพากษาจำคุกลับหลังแล้ว 9 คดี รวมโทษกว่า 13 ปี อีก 8 คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ อีก 2 คดีอยู่ในชั้นอัยการ และยังมีหมายจับอีก 2 หมายที่ยังไม่ถูกควบคุมตัว ส่วนตัวนายอำนวย เกียรติดอนเมือง ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างหนีคดี แนวทางการสืบสวนพบว่าได้หนีไปยังภาคเหนือ และประเทศเพื่อนบ้านทางภาคเหนือ ซึ่งขนาดนี้อยู่ระหว่างการสืบสวน ตามตัวมาดำเนินคดี
มีรายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับตัวนายอำนวย หรือป๋านวย ซึ่งการจับกุมแต่ละครั้งนายอำนวย มักจะปฏิเสธว่าเป็นเจ้าของ โดยอ้างว่าสถานที่เป็นชื่อของลูกสาว และเปิดให้ผู้อื่นมาเช่า หรือมาแอบเล่นการพนัน และเคยมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้สื่อข่าวที่เข้าไปทำด้วย