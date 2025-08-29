ผบช.น.สั่งย้ายผู้การ 2 เข้ากรุพร้อม 5 เสือ สน.ดอนเมือง สังเวยจับบ่อนในตำนาน

MGR Online-สุดท้ายไม่รอด น.1 สั่งย้ายผู้การ 2 เข้า ศปก.น.พร้อม 5 ตำรวจ สน.ดอนเมือง หลังปกครองลงจับบ่อนดอนเมือง
กรณีเมื่อวันที่ 27 ส.ค. เวลา 22.00 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดปฏิบัติการ "สิงห์ปราบพยศ" ปิดล้อมทลายบ่อนดอนเมืองในตำนาน บริเวณซอยสรงประภา 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ จับกุมนักพนันได้ 200 ราย ตรวจสอบพบเงินสด 1 ล้านกว่าบาท สมุดบัญชีธนาคาร 17 เล่ม (มีเงินในบัญชีตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักสิบล้าน) และพบสลิปเงินฝากในวันเดียวรวมแล้ว เกือบ 4 ล้านบาท
ต่อมาวันที่ 28 ส.ค. พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ผบก.น.2 ได้มีคำสั่ง บก.น.2 ที่ 238/2568 ให้ตำรวจ สน.ดอนเมือง 5 นาย 1. พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ์ ผกก.สน.ดอนเมือง 2. พ.ต.ท.คณิณ ค้ำคูณ รอง ผกก.ป.สน.ดอนเมือง 3. พ.ต.ท.อำนาจ ฉ่ำชะเอม รอง ผกก.สส.สน.ดอนเมือง 4. พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ จันทจิต สวป.สน.ดอนเมือง 5. พ.ต.ต.ภาคิน ดอกไม้ สว.สส.สน.ดอนเมือง ไปปฏิบัติราชการ ศปก.บก.น.2 โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม
ล่าสุดวันนี้ (29 ส.ค.) มีรายงานว่า พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.มีคำสั่ง บช.น.ที่ 376/2568 ให้ 1. พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ผบก.น.2 2. พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ์ ผกก.สน.ดอนเมือง 3. พ.ต.ท.คณิณ ค้ำคูณ รอง ผกก.ป.สน.ดอนเมือง 4. พ.ต.ท.อำนาจ ฉ่ำชะเอม รอง ผกก.สส.สน.ดอนเมือง 5. พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ จันทจิต สวป.สน.ดอนเมือง 6. พ.ต.ต.ภาคิน ดอกไม้ สว.สส.สน.ดอนเมือง ไปปฏิบัติราชการ ศปก.น.ตามที่ ผบช.น.มอบหมาย.