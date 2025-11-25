‘พีระพันธุ์’ ลุยมอบถุงยังชีพ 1,000 ชุดถึงมือชาวพัทลุง กำชับ ส.ส.นิติศักดิ์ ดูแลประชาชนเต็มที่

‘พีระพันธุ์’ ลุยน้ำพัทลุง มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุดถึงมือชาวบ้าน พร้อมกำชับ ส.ส.นิติศักดิ์ ดูแลประชาชนเต็มที่ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วม
วันที่ 25 พฤศจิกายน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร รองหัวหน้าพรรค นาย นิติศักดิ์ ธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง นายชื่นชอบ คงอุดม รองหัวหน้าพรรค นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกพรรค มอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในอ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากสถานการณ์อุทกภัยใหญ่ในภาคใต้
ภายหลังการมอบถุงยังชีพ นายพีระพันธุ์ได้นำทีมลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ บ้านปากคลองเก่า ตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน ซึ่งยังคงมีระดับน้ำท่วมสูง โดยได้ “ลุยน้ำ” เข้าไปถึงบ้านเรือนของชาวบ้านที่สัญจรได้ลำบาก มีผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อนำอาหารแห้งและชุดยังชีพเพิ่มเติม ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยตนเอง พร้อมสอบถามสภาพความเป็นอยู่และความต้องการเร่งด่วนจากประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ยังได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจุดต่าง ๆ พร้อมประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่สามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยย้ำว่าสส. นิติศักดิ์ ธรรมเพชร ซึ่งเป็นสส.ในพื้นที่ให้ดูแล ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะคลี่คลาย
การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจ และความมุ่งมั่นของพรรครวมไทยสร้างชาติ ในการเข้าถึงปัญหาในพื้นที่ปรและการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤติอุทกภัยภาคใต้อย่างแท้จริง