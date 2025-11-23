ภท.รุกหนักภาคใต้! "พิพัฒน์" เปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัคร สส.พัทลุงครบทั้ง 3 เขต พร้อมดึง "นริศ ขำนุรักษ์"ร่วมทัพ ตั้งเป้ากวาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะแม่ทัพภาคใต้ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.พัทลุง ทั้ง 3 เขต ประกอบด้วย น.อ.ดร.อธิคุณ คงมี เขต 1,นายวรท เทอดวีระพงศ์ เขต 2,และนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เขต 3 โดยมี นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีตรมช.มหาดไทย และอดีตสส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ มาช่วยสนับสนุนในพื้นที่จ.พัทลุง และนางนาที รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย เป็นแม่งานหลักในการรณรงค์หาเสียง
สำหรับเป้าหมายการชิงพื้นที่ในจังหวัดพัทลุงทั้ง 3 เขต นั้น นายพิพัฒน์ มั่นใจว่า พัทลุงในอดีตเคยมี สส. ภูมิใจไทย 2 เขต ซึ่งเขตที่แพ้คือเขตของนายนริศ แต่เมื่อวันนี้ได้เชิญนายนริศเข้ามาร่วมงานในนามพรรคภูมิใจไทย จึงเชื่อมั่นว่าจะได้รับคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวพัทลุงเลือกมาทั้ง 3 เขต เพื่อส่งผู้แทนเข้าสภาฯ และพัฒนาจังหวัดพัทลุงต่อไป
นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ภาคใต้มีผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยลงตัวแล้ว 49 เขต และคาดว่าจะครบทั้ง 59 เขตในปลายเดือนพฤศจิกายน ไม่เกินวันที่ 10 ธันวาคมนี้ก่อนเปิดสมัยประชุมสภาฯ จะมีผู้สมัครทั้ง 59 เขตครบ โดยพยายามประสานผู้ที่สนใจจะมาร่วมงานทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย สำหรับ สส.ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า 30 คน ซึ่งขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากประชาชนในแต่ละจังหวัด
"ที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยได้ทำงาน นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีนโยบายต่างๆออกมา เชื่อว่าประชาชนจะทราบดี แม้พวกเราจะอยู่เป็นผู้นำหรือแกนนำรัฐบาลเพียง 4 เดือนสั้นๆ แต่หากมีโอกาสนำผู้สมัครเข้ามาเป็น สส.ในสภาฯ มากขึ้น หลังเลือกตั้งหากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล นโยบายต่างๆ ที่ยังค้างอยู่ นายกฯ อนุทิน จะได้สานต่อ" นายพิพัฒน์ กล่าว