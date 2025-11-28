“กล้าธรรม“เปิดเหตุการณ์ ‘รองนายกฯ ธรรมนัส’ ติงทหาร”พูดดี ๆ กับชาวบ้าน“หลังประชาชนร้องถามทำไมทหารต้องตะโกนใส่

วันนี้( 28 พ.ย.)เพจพรรคกล้าธรรม โพสต์ชี้แจงถึงกระแสดราม่าในโลกโซเชียลว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.)ได้โชว์อำนาจด่าทหารนั้น
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ระหว่างเดินทางไปตั้งศูนย์บัญชาการที่หน้าห้างโลตัส สาขาหาดใหญ่ใน ได้พบกับรถทหารที่เข้ามาอพยพประชาชนกำลังออกจากห้างโลตัส และได้มีการโต้เถียงกับประชาชนคนหนึ่งที่ตะโกนถามไปยังรถทหารว่า ทหารทำไมกลับแล้วละ ทหารภายในรถจึงโต้ตอบตะโกนกลับมาว่า มากันตั้งแต่เช้าแล้ว
โดยที่ประชาชนคนดังกล่าวก็ ตอบกลับมาทาง ร.อ.ธรรมนัสว่า “ทำไมทหารตะโกนใส่ประชาชนแบบนี้ละ จึงทำให้ ร.อ.ธรรมนัส ตำหนิทหารคนดังกล่าวว่า เวลาพูดกับชาวบ้านให้พูดดี ๆ หน่อย